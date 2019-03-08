Британські вчені стверджують, що представниці прекрасної статі більш сконцентровані за кермом.

Науковці Голдсмітського університету провели цікавий експеримент – проаналізували реакцією водіїв (чоловіків і жінок) на різні звуки, запахи, тактильні і смакові відчуття, а також поспостерігали за тим, на що вони звертають увагу під час руху. Фінальні дані обробили за допомогою спеціальної програми, яка визначила рівень емоційності кожного водія, пише Mignews.

Виявилось, що поведінка жінок за кермом значно емоційніша. В середньому представниці прекрасної статі на 12% агресивніше і на 14% сильніше сприймають звукові сигнали і критику на свою адресу.

Така різниця, на думку вчених, пояснюється еволюцією. Адже впродовж мільйонів років жінка була оберегом, тому інстинкт самозбереження у представниць прекрасної статі розвинений значно краще. Саме тому жінки так гостро реагують на будь-яку потенційну загрозу.

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