Британские ученые утверждают, что представительницы прекрасного пола более сконцентрированы за рулем.

Ученые Голдсмитского университета провели интересный эксперимент – проанализировали реакцией водителей (мужчин и женщин) на различные звуки, запахи, тактильные и вкусовые ощущения, а также понаблюдали за тем, на что они обращают внимание во время движения. Финальные данные обработали с помощью специальной программы, которая определила уровень эмоциональности каждого водителя, пишет Mignews.

Оказалось, что поведение женщин за рулем значительно более эмоционально. В среднем представительницы прекрасного пола на 12% агрессивно и на 14% сильнее воспринимают звуковые сигналы и критику в свой адрес.

Такая разница, по мнению ученых, объясняется эволюцией. Ведь на протяжении миллионов лет женщина была оберегом, поэтому инстинкт самосохранения у представительниц прекрасного пола развит значительно лучше. Именно поэтому женщины так остро реагируют на любую потенциальную угрозу.

Читайте также: Женщина-водитель выпил водки на глазах у полиции после совершенного ДТП