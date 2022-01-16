Іноді водій помічає, що машина без видимих причин починає вібрувати усім "тілом", найчастіше починаючи з керма. Симптом небезпечний, але іноді відповідь виявляється дуже простою.

Випадок не дуже поширений, але саме тому багатьох водіїв він вводить у розпач. На перший погляд, вібрації на кермі та кузові пояснюються простою і звичною причиною – одне з коліс (а то і два) постраждало на вибоїні і через зім’ятий диск або пошкоджений каркас шини має дисбаланс. Але іноді машину трусить і без поганих доріг.

Вібрації на кермі та кузові автомобіля з’являються з різних причин. Найпростіше усунути ті, що спричинені налипанням багна та снігу

Причиною іноді стає багно або сніг. Буває, що вони налипають на колісний диск, порушуючи його балансування. Причому насправді достатньо зовсім невеликої кількості “інородного тіла”, адже балансування колеса порушують і 10 грамів нерівномірно розташованої маси.

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Виявити цю причину не завжди просто, адже компактною грудкою сніг або бруд прикріплюється до колеса нечасто. Тому що під дією відцентрової сили що бруд, що мокрий сніг розплющуються по пласкій поверхні диска. До речі, шукати небажані “вантажі” треба в першу чергу на полках ободу колеса, звідки сторонні маси не злітають під час обертання. Ускладнює справу той факт, що широка полиця, зручна для накопичення бруду, снігу або льоду, у більшості машин розташована з внутрішнього боку колеса, куди дуже непросто заглянути, навіть якщо лягти на асфальт.

Нашарування сухого бруду на дисках буває непросто помітити без попереднього очищення або мийки водою високого тиску

Якщо диск колеса брудний, побачити замасковану “у колір” багнюку не завжди просто, тим більше що вона часто буває запеченою температурою від гарячих гальм. Тому коли є підозра щодо порушення балансування через забруднення колеса, доведеться застосувати при “діагностиці” жорсткий інструмент – металеву щітку, велику викрутку тощо.

Чому налипають сніг і багно

Коли легкова машина рухається у більш-менш штатних для неї умовах, нічого зайвого до її коліс не чіпляється. Вода, сніг та мокрий пил з дороги злітають геть під час обертання коліс.

Сухий сніг на дисках не затримується, але коли він мокрий – зовсім інша справа

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Але буває, що колеса глибоко занурюються у рідке або напіврідке багно, яке заповнює собою порожнини у малюнку колісного диска – і зупиняються відразу після того, наприклад, якщо машина застрягла і відразу не їде далі. Багнюка встигає засохнути, згрупувавшись в одній стороні диска. Приблизно те саме може відбуватися і під час поїздок глибоким снігом, який набивається в колеса – наприклад, між отворами дисків, і за певних умов примерзає там.

Чому не можна з дисбалансом

Якщо хоча б на одному колесі відбуватися помітний дисбаланс, експлуатувати автомобіль не рекомендується. Розбалансоване колесо під час обертання спричиняє додаткові навантаження на деталі ходової частини. Відповідно, прискореного зносу зазнають підшипники маточин, кульові опори важелів, їхні сайлентблоки, шарніри рульового управління та шини. Крім того, колесо з великим дисбалансом взимку раніше втратить зчеплення зі слизькою поверхнею дороги.

Насправді на штампованих сталевих дисках чимало місць, де можуть надійно причепитись бруд, сніг і крига

Тому дуже бажано перевіряти балансування коліс як мінімум щосезону, навіть якщо видимих ознак дисбалансу немає – наприклад, при зміні гуми з літньої на зимову і навпаки. Радимо також мити або ретельно очищувати диски з усіх боків щоразу, коли буває нагода – наприклад, при усуненні проколу або сезонному перевзуванні машини. Зрозуміло, що водні процедури треба проводити колесам і безпосередньо перед балансуванням.

Рекомендація Авто24

Будь-які незвичайні прояви у поведінці автомобіля не можна залишати поза увагою. Особливо якщо йдеться про ходову частину, оскільки це може бути попередженням про швидке руйнування якоїсь деталі – тим більше якщо машина давно вже не нова. Тому коли у ходовій з’явилися якісь шуми або вібрації, не варто продовжувати рух у звичайному режимі, аж доки ви не з’ясуєте, що це не становить загрозу безпеці.

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