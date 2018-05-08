Останіми днями митники на західному кордоні України почали розвертати автомобілі з єврономерами, а ті повертаються, та намагаються перетнути кордон, але вже за підробленими документами.

Днями з Польщі в Україну намагався проїхати водій на Volkswagen, а коли на пункті пропуску йому відмовили, він спробував перетнути кордон в іншій точці, але там у нього взагалі забрали авто у порядку конфіскації. Підставою стало підроблене доручення на це авто.

Читайте також: Ніна Южаніна розповіла, чому "буксує" законопроект про "євробляхи"

Такі підробки у випадку з “євробляхами” – явище останнім часом доволі розповсюджене. Те, що такі авто в україну не пускають - зрозуміло. Але іноді зустрічаються і випадки, коли розвертають майже безпідставно, з формального приводу.

Все залежить від чергових на зміні, як вони ставляться до деяких нюансів на зразок відсутності печатки нотаріуса на документі, якої у Європі не вимагають.

Як стверджують експерти, найчастіше підробляють документи на автомобілі з Литви, Словакії, Чехії та Польщі. Коштує це все доволі дешево – від 100 євро за довіреність, а довідка про техогляд – 100-150 євро.

Читайте також: Виявлено нову нелегальну "схему" розмитнення автомобілів

Документи на авто з Болгарії підробляють трохи інакше. Там роблять пакет документів вартістю біля 300 євро, та номера з автомобілів “двійників”, але часто іноді номери виявляється, взяті з крадених авто. Окрім того, якщо на кордоні чергує досвідчений митник, то він зможе відрізнити підробку, бо роблять їх не дуже якісно.

За думкою юристів, поки не буде прийнято закон, який передбачає легальне розмитнення авто на євро номерах за адекватними ставками, ситуація не зміниться. Зараз, якщо документи у порядку, то заборонити перетинати автомобілям з европейскою реєстрацією українській кордон не можна.