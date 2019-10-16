Якщо послухати активістів електричної мобільності, може скластися враження, що продажі електрокарів ростуть не по днях, а по годинах. Насправді, далеко не все так ідеально, як здається.

І в світі, і в Україні ходять чутки, що "електричний міхур" може лопнути. Ми з'ясували актуальні подробиці.

Читайте також: Арнольд Шварценеггер закликає не купувати електрокари у рекламно-пранковому відео

За даними AUTO-Consulting, за 9 місяців нинішнього року продажі нових електромобілів в Україні зросли більше, ніж на 30%, в порівнянні з 2018-м роком. На одну третину. Солідно... Але тільки, якщо не дивитися на абсолютні цифри. А в конкретних штуках – це 486 нових електромобілів, що приблизно на сотню авто більше, ніж продажі за 9 місяців минулого року. І це з відміною майже всіх податків. Адже як відомо, електромобілі у нас звільнені і від ввізного мита, та від акцизу і від ПДВ.

До слова, треба відзначити, що за 9 місяців зростання продажів нових електрокарів менше, ніж за 7 місяців нинішнього року. Тоді він був - 46%. А зараз - 30%. Тобто - не можна сказати, що продажі нових електромобілів в Україні зростають шаленими темпами.

У першій десятці лідерів продажів сьогодні (в порядку убування) - Jaguar I-Pace, BMW i3, Nissan Leaf, Hyundai Kona, Tesla Model 3, Hyundai Ioniq, Tesla Model X, Tesla Model S, Renault ZOE. Тобто - все ті ж моделі, що і кілька місяців тому.

Також цікаво: Ілон Маск "ОКнув" появу швидкісних зарядок Tesla Supercharger в Україні

Всього, в загальному обсязі продажів нових автомобілів, електрокари займають на вітчизняному ринку менше 1%. Таким чином, можна зробити однозначний висновок про те, що електрична революція поки не сталася. У всякому разі, в нашій країні.

А що ж у світі?

Тут, як виявилося, все теж далеко не однозначно. Зовсім недавно світ облетіла новина про те, що відомий виробник пилососів і фенів компанія Dуson, відмовилася від своїх планів зробити власний електромобіль. Про це заявив власник компанії мільярдер Джеймс Дайсон. На перший погляд нічого особливого: спроба перетворити пилосос в транспортний засіб не увінчалася успіхом. Навіть не дивлячись на те, що той же Дайсон планував інвестувати в електрокари $ 2,5 мільярда, але тепер не бачить способу зробити цей проект комерційно вигідним.

Читайте також: В Україні продають новенькі електрокари за $3500

Однак, аналітики компанії Sanford C. Bernstein, що входить в Bloomberg Company, вважають відхід Dyson з ринку електрокарів дуже показовим. На їхню думку, це початок кінця "електричного міхура", який в останні роки активно надували. Мовляв, електромобілі набагато простіше авто з ДВС, і значить - зайти на цей ринок може мало не кожен бажаючий. Не випадково саме на ринку електрокарів в останні роки виникли сотні стартапів, здавалося готових перевершити успіх Tesla.

За оцінками Sanford C. Bernstein, світові продажі електромобілів в цьому році вперше впали в липні і на рекордні 23% знизилися в серпні. Аналітики компанії говорять: "правда в тому, що бар'єри для входу на ринок електромобілів залишаються високими; робити автомобілі складно; перехід на електромобілі буде дорогим".

Як приклад вони наводять китайську компанію Nio - одного з найпотужніших виробників електромобілів в країні. Минулого місяця вона повідомила про більший, ніж очікувалося, квартальний збиток. Дві інші китайські компанії, що виробляють електрокари - Lifan Industry Group і Zotye Automobile були змушені виступити з заявами, які спростовують припущення про те, що вони збираються подати на банкрутство. Хоча Lifan визнав, що знаходиться під тиском ліквідності.

З 2016-му електромобільні проект почала компанія Apple, але зараз про нього навіть не згадують. Минулого тижня виробництво і поставки свого першого електричного мотоцикла припинила компанія Harley-Davidson. Як вони кажуть, тимчасово, через проблеми з зарядкою від домашньої мережі.

Проте, Tesla і такі традиційні автовиробники, як General Motors і Volkswagen Group, продовжують вкладати величезні ресурси в електрифікацію. Однак, знову проявили життєздатність і інші варіанти транспортних засобів на альтернативному паливі. Адже це не тільки електрика – водень, наприклад.

Також цікаво: Інфографіка електрифікації України: звідки, скільки і які електрокари завозили українці у 2018 році