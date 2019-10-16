Если послушать активистов электрической мобильности, может сложиться впечатление, что продажи электрокаров растут не по дням, а по часам. На самом деле далеко не все так идеально, как кажется.

И в Мире, и в Украине. Слышно даже теории о том, что "электрический пузырь" может лопнуть. Мы выяснили актуальные подробности.

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По данным AUTO-Consulting, за 9 месяцев нынешнего года продажи новых электромобилей в Украине выросли более, чем на 30%, в сравнении с 2018-м годом. На одну треть. Солидно... Но только, если не смотреть на абсолютные цифры. А в конкретных штуках – это 486 новых электромобилей, что примерно на сотню авто больше, чем продажи за 9 месяцев прошлого года. И это с отменой почти всех налогов. Ведь как известно, электромобили у нас освобождены от ввозной пошлины, и от акциза и от НДС.

К слову, надо отметить, что за 9 месяцев рост продаж новых электрокаров меньше, чем за 7 месяцев нынешнего года. Тогда он был - 46%. А сейчас - 30%. То есть - нельзя сказать, что продажи новых электромобилей в Украине растут бешеными темпами.

В первой десятке лидеров продаж сегодня (в порядке убывания) - Jaguar I-Pace, BMW i3, Nissan Leaf, Hyundai Kona, Tesla Model 3, Hyundai Ioniq, Tesla Model X, Tesla Model S, Renault ZOE. То есть - все те же модели, что и несколько месяцев назад.

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В целом, в общем объеме продаж новых автомобилей, электрокары занимают на отечественном рынке менее 1%. Таким образом, можно сделать однозначный вывод о том, что электрическая революция пока не произошла. Во всяком случае, в нашей стране.

А что же в мире?

Тут, как оказалось, все тоже далеко не однозначно. Совсем недавно мир облетела новость о том, что известный производитель пылесосов и фенов компания Dуson отказалась от своих планов сделать собственный электромобиль. Об этом заявил владелец компании миллиардер Джеймс Дайсон. На первый взгляд ничего особенного: попытка превратить пылесос в транспортное средство не увенчалась успехом. Даже не смотря на то, что тот же Дайсон планировал инвестировать в электрокары $ 2,5 миллиарда, но теперь не видит способа сделать этот проект коммерчески выгодным.

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Однако, аналитики компании Sanford C. Bernstein, которая входит в Bloomberg Company, считают уход Dyson с рынка электрокаров очень показательным. По их мнению, это начало конца "электрического пузыря", который в последние годы активно надували. Мол, электромобили намного проще авто с ДВС, и значит – зайти на этот рынок может чуть ли не каждый желающий. Не случайно именно на рынке электрокаров в последние годы возникли сотни стартапов, казалось, готовых превзойти успех Tesla.

По оценкам Sanford C. Bernstein, мировые продажи электромобилей в этом году впервые упали в июле и на рекордные 23% снизились в августе. Аналитики компании говорят: "правда в том, что барьеры для входа на рынок электромобилей остаются высокими; делать автомобили сложно; переход на электромобили будет дорогим".

Как пример они приводят китайскую компанию Nio - одного из крупнейших производителей электромобилей в стране. В прошлом месяце она сообщила о большем, чем ожидалось, квартальном убытке. Две другие китайские компании, производящие электрокары - Lifan Industry Group и Zotye Automobile были вынуждены выступить с заявлениями, которые опровергают предположение о том, что они собираются подать на банкротство. Хотя Lifan признал, что находится под давлением ликвидности.

В 2016-м электромобильные проект начала компания Apple, но сейчас о нем даже не вспоминают. На прошлой неделе производство и поставки своего первого электрического мотоцикла прекратила компания Harley-Davidson. Как они говорят, временно, из-за проблемы с зарядкой от домашней сети.

Однако, Tesla и такие традиционные автопроизводители, как General Motors и Volkswagen Group, продолжают вкладывать огромные ресурсы в электрификацию. Однако, снова проявили жизнеспособность и другие варианты транспортных средств на альтернативном топливе. Ведь это не только электричество.

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