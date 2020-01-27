Найчастіше виправдання – треба забрати дитину зі школи.

Смуга маршрутного транспорту у Києві стає дедалі чистішою. Допомагає масова евакуація.

Але трапляються аномальні зони. Одна з таких – вул. Жилянська, 29. Кожен порушник, який тут паркується, вважає священним обов’язком відстояти своє право на порушення. Люди готові брехати, маніпулювати, прикриватися дітьми та звинувачувати Кличка і владу.

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Але всі вони вперто не готові помічати і шукати паркінг в якихось 300-400 метрах поруч. В якому навіть перша година безкоштовно!

А особливо агресивні та психічно неврівноважені цього разу навіть лізли битися та брудно лаялися в присутності власних дітей.

Дивіться відео про “лосів” на вулиці Жилянській в Києві:

Нагадаємо, що водіям пропонують зареєструватися, щоб отримувати штрафи.