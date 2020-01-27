Наиболее частое оправдание – надо забрать ребенка из школы.

Полоса маршрутного транспорта в Киеве становится все чище. Помогает массовая эвакуация.

Но случаются аномальные зоны. Одна из таких – ул. Жилянская, 29. Каждый нарушитель, который здесь паркуется, считает священным долгом отстоять свое право на нарушение. Люди готовы лгать, манипулировать, прикрываться детьми и обвинять Кличко и власть.

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Но все они упрямо не готовы замечать и искать паркинг в каких-то 300-400 метрах рядом. В котором даже первый час бесплатно!

А особенно агрессивные и психически неуравновешенные в этот раз даже лезли драться и грязно ругались в присутствии собственных детей.

Смотрите видео о "лосях" на улице Жилянской в Киеве:

Напомним, что водителям предлагают зарегистрироваться, чтобы получать штрафы.