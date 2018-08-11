Красуня просить чоловіків не витріщатись на неї, бо це заважає їй зосередитись на маневрі.

“Стане і дивиться, і дивиться, і дивиться!”, – емоційно говорить дівчина про наболіле. Судячи з відчаю у голосі та навіть обурення, з якими чорнявка говорить на камеру, всюди довкола неї одні лиш вуаєристи.

Дивіться також: Дівчина хотіла бути красунею, а стала посміховиськом (відео)

Глядачам свого каналу відео-блогерка пояснює, що вміє паркуватись, знає, як це робити і може обходитись одними лише дзеркалами, мовляв, навіть камера заднього виду їй не потрібна, хоч і є. Але коли за нею з усіх сторін спостерігають – не може. Ніби вона робить щось сороміцьке...

Закінчує Настя свою гнівну і водночас милу тираду вигуком “бісите!”. І ми закликаємо усіх, хто це прочитає, не бісити дівчат та не витріщатись на них під час паркування – можливо тоді на узбіччях буде менше машин, приппаркованих абияк.

Також цікаво: Бензовоз вибухнув на трасі, влаштувавши справжній армагедон (відео)