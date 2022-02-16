В Україні таксисти страйкують проти Bolt, Uklon та інших агрегаторів. Чого вони вимагають і як це вплине на тарифи для пасажирів.

14 лютого таксисти вийшли на всеукраїнську забастовку, вимагаючи перегляду тарифів перевезення пасажирів та умов співпраці з компаніями-агрегаторами. Видання Delo.ua розбиралося, чому страйкують водії, і чому їм складно порозумітися з агрегаторами, що домінують на українському ринку таксі.

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За словами водіїв таксі, окрім подорожчання бензину, у січні-лютому попит на послуги таксі традиційно низький. Також водії вважають, що агрегатори беруть завеликий відсоток за користування платформою, фактично позбавляючи їх майже чверті заробітку.

Учасники страйку домовилися, що вранці 14 лютого не включатимуть програми агрегаторів Bolt, Uklon, 838 та інших. У різних спільнотах у Facebook для водіїв таксі опублікували інструкцію, як включитися в страйк та яка взагалі його мета.

"Наше основне завдання: донести до що їхні поточні тарифи економічно необґрунтовані, і вимагають значного підвищення мінімум на 20-30%. Оскільки кожен з вас бачить ціни на паливо (які зростають з кожним днем), запчастини та послуги з обслуговування авто", - опубліковано в одній із спільнот у Facebook.

Акцію підтримали водії із Вінниці, Києва, Львова, Кривого Рогу, Полтави, Запоріжжя, Дніпра та інших міст. У Полтаві через те, що частина водіїв не підключилася до агрегаторів, у першій половині дня були переважно високі тарифи на проїзд. Але у Києві цього дня проблем із тарифами та доступом вільних машин не було.

Агрегатори не відреагували на забастовку

Операційний директор та співзасновник продуктової ІТ-компанії tech/uklon, розробника програми для онлайн-замовлення авто Uklon Сергій Смусь наголосив, що бажання водіїв заробляти цілком зрозуміло. Проте водночас, існує й бажання пасажирів користуватися таксі нижчою ціною. При цьому у компанії запевнили, що регулярно переглядають базові тарифи.

“Базовий тариф подорожі ми регулярно переглядаємо. На його величину, зокрема, впливає вартість пального як бензину, так і газоподібного палива. Щотижня ми робимо зріз цін на паливо, ведемо статистику та реагуємо на зміни та підвищуємо тариф. Ми готові підвищувати базовий тариф на подорож і вже робимо це в деяких містах, наприклад, у Києві. В інших містах ми готові переглянути ціну, щойно дозволить ринкова ситуація. Адже у разі подорожчання поїздок пасажири можуть відмовитись від сервісу, а тоді водії залишаться взагалі без замовлень та роботи”, - сказав Сергій Смусь.

Крім цього, Uklon використовує систему коефіцієнтів, наприклад, у піковий час, коли бажаючих поїхати стає в рази більшим. У такі моменти водій може взяти замовлення за вищим тарифом. Такий підхід допомагає збалансувати прибутки водіїв. У компанії запевнили, що аналізують середній заробіток водія за годину, щоб їм було вигідніше скористатися саме сервісом Uklon.

У Bolt розповіли, що мета їхньої компанії — забезпечити водіїв найвищими погодинними заробітками на ринку, тому вони завжди аналізують ситуацію на ринку.

“Ми проводимо аналіз, щоб переконатися, що тарифи є привабливими для клієнтів, а прибуток мотивує водіїв. Саме тому ми створили систему знижок для користувачів та бонусів для водіїв, а також драйвери отримують бонуси за брендування авто. Ми часто проводимо акції активних водіїв”, - розповіли у Bolt.

У свою чергу в Uber розповіли, що за останні місяці, коли менше людей пересувалися містами, сфера мобільності зазнала великого удару. Тому в компанії вживають заходів, щоб стимулювати попит та створити можливості для заробітку для водіїв-партнерів на платформі.

При цьому в компанії зазначили, що щотижня водії отримують інформацію про поточні акції та можуть систематично їх використовувати. Крім того, приєднавшись до Uber Pro, водії одержують знижки на пальне до 12%.

Агрегатори диктують свої умови

Голова української таксомоторної Асоціації Андрій Антонюк розповів, що водій, який підписав користувальницьку угоду з компанією-агрегатором, автоматично погоджується на всі її умови і також автоматично відмовляється від своїх прав як водій.

Андрій додав, що агрегатори при виході на український ринок обіцяли водіям, які співпрацюватимуть з ними, високі заробітки. Однак це так і лишилося обіцянкою. До того, як на ринок зайшли агрегатори, комісія, яку платили водії службам таксі, становила всього 10%. А в агрегаторів вона може досягати 30%. Тобто втричі більше. Плюс водієві потрібно витратити на пальне та на обслуговування авто ще чималу частину свого заробітку.

Андрій Антонюк визнає – домінування агрегаторів на ринку зробило водіїв біднішими. Але ускладнює ситуацію і той факт, що водії самі погодилися працювати на таких умовах, підписавши відповідну угоду.