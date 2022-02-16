В Украине таксисты бастуют против Bolt, Uklon и других агрегаторов. Чего они требуют и как это повлияет на тарифы для пассажиров.

14 февраля таксисты вышли на всеукраинскую забастовку, требуя пересмотра тарифов перевозки пассажиров и условий сотрудничества с компаниями-агрегаторами. Издание Delo.ua разбиралось, почему бастуют водители, и почему им сложно найти общий язык с агрегаторами, которые доминируют на украинском рынке такси.

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По словам водителей такси, кроме подорожания бензина, в январе-феврале спрос на услуги такси традиционно низкий. Также водители считают, что агрегаторы берут слишком большой процент за пользование платформы, фактически лишая их почти четверти заработка.

Участники забастовки договорились, что утром 14 февраля не будут включать программы агрегаторов Bolt, Uklon, 838 и других. В различных сообществах в Facebook для водителей такси опубликовали инструкцию, как включиться в забастовку и какова вообще его цель.

"Наша основная задача: донести до что их текущие тарифы экономически необоснованны, и требуют значительного повышения минимум на 20-30%. Поскольку каждый из вас видит цены на топливо (которые растут с каждым днем), запчасти и услуги по обслуживанию авто", – опубликовано в одном из сообществ в Facebook.

Акцию поддержали водители из Винницы, Киева, Львова, Кривого Рога, Полтавы, Запорожья, Днепра и других городов. В Полтаве из-за того, что часть водителей не подключилась к агрегаторам, в первой половине дня были преимущественно высокие тарифы на проезд. Но в Киеве в этот день проблем с тарифами и доступом свободных машин не было.

Агрегаторы не отреагировали на забастовку

Операционный директор и соучредитель продуктовой ИТ-компании tech / uklon, разработчика программы для онлайн-заказа авто Uklon Сергей Смусь отметил, что желание водителей зарабатывать вполне понятно. Однако в то же время, существует и желание пассажиров пользоваться такси более низкой ценой. При этом в компании заверили, что регулярно пересматривают базовые тарифы.

"Базовый тариф поездки мы регулярно пересматриваем. На ее величину, в частности, влияет стоимость горючего как бензина, так и газообразного топлива. Каждую неделю мы делаем срез цен на топливо, ведем статистику и реагируем на изменения и повышаем тариф. Мы готовы повышать базовый тариф на путешествие и уже делаем это в некоторых городах, например, в Киеве. В других городах мы готовы пересмотреть цену, как только позволит рыночная ситуация. Ведь в случае подорожания поездок пассажиры могут отказаться от сервиса, а тогда водители останутся вообще без заказов и работы”, – сказал Сергей Смусь.

Кроме этого, Uklon использует систему коэффициентов, например, в пиковое время, когда желающих поехать становится в разы больше. В такие моменты водитель может взять заказ по более высокому тарифу. Такой подход помогает сбалансировать доходы водителей. В компании заверили, что анализируют средний заработок водителя за час, чтобы им было выгоднее воспользоваться именно сервисом Uklon.

В Bolt рассказали, что цель их компании – обеспечить водителей самыми высокими почасовыми заработками на рынке, поэтому они всегда анализируют ситуацию на рынке.

“Мы проводим анализ, чтобы убедиться, что тарифы являются привлекательными для клиентов, а прибыль мотивирует водителей. Именно поэтому мы разработали систему скидок и бонусов для водителей, а также драйверы получают бонусы за брендирование авто. Мы часто проводим акции активных водителей", – рассказали в Bolt.

В свою очередь в Uber рассказали, что за последние месяцы, когда меньше людей передвигались по городам, сфера мобильности подверглась большому удару. Поэтому в компании принимают меры, чтобы стимулировать спрос и создать возможности для заработка для водителей-партнеров на платформе.

При этом в компании отметили, что еженедельно водители получают информацию о текущих акциях и могут систематически их использовать. Кроме того, присоединившись к Uber Pro, водители получают скидки на топливо до 12%.

Агрегаторы диктуют свои условия

Глава украинской таксомоторной Ассоциации Андрей Антонюк рассказал, что водитель, который подписал пользовательское соглашение с компанией-агрегатором, автоматически соглашается на все ее условия и также автоматически отказывается от своих прав как водитель.

Андрей добавил, что агрегаторы при выходе на украинский рынок обещали водителям, которые будут сотрудничать с ними, высокие заработки. Однако это так и осталось обещанием. До того, как на рынок зашли агрегаторы, комиссия, которую платили водители службам такси, составляла всего 10%. А у агрегаторов она может достигать 30%. То есть втрое больше. Плюс водителю нужно потратить на топливо и на обслуживание авто еще немалую часть своего заработка.

Андрей Антонюк признает доминирование агрегаторов на рынке сделало водителей беднее. Но осложняет ситуацию и тот факт, что водители сами согласились работать на таких условиях, подписав соответствующее соглашение.