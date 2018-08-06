Міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає що усі запитання які стосуються стану доріг треба задавати місцевій владі.

До обов’язків його відомства входить лише розподілення коштів між регіонам, а розпоряджатися грошима мусить місцева влада. “Як я і обіцяв, ми продовжуємо інформувати про темпи освоєння областями коштів, виділених на ремонт доріг”, написав він у своїй сторінці FB.

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Топ-5 найкращих областей за підсумками липня: Івано-Франківська – 89%, Хмельницька – 77 %, м. Київ – 77 %, Вінницька – 69%, Чернівецька – 57%.

Найгірші результати у Луганській – 13%, Закарпатській – 13%, Рівненській – 14%, Черкаській – 15% та Полтавській – 15 % областях.

“Дорожній фонд працює. Гроші – є. Що заважає їх витрачати за призначенням – питайте у місцевої влади”, пише пан Омелян.