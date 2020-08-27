Водії об'їжджають затор зустрічною смугою та тротуарами і думають, що не порушують. Чому це неправильно?

Згідно пункту 11.3 Правил дорожнього руху, "На дорогах із двостороннім рухом, які мають по одній смузі для руху в кожному напрямку, за відсутності суцільної лінії дорожньої розмітки чи відповідних дорожніх знаків виїзд на смугу зустрічного руху можливий лише для обгону та об’їзду перешкоди або зупинки чи стоянки біля лівого краю проїзної частини в населених пунктах у дозволених випадках, при цьому водії зустрічного напрямку мають перевагу".

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Окрім того, у пункті 14.2 ПДР сказано: "перед початком обгону водій повинен переконатися в тому, що: смуга зустрічного руху, на яку він буде виїжджати, вільна від транспортних засобів на достатній для обгону відстані; після обгону водій зможе, не створюючи перешкоди транспортному засобу, якого він обганяє, повернутися на займану смугу”.

Однак водії, які об'їжджають затори зустрічкою, забувать про ці пункти. Та виправдовують свої дії тим, що сильно поспішають. Насправді такі дії призводять до того, що зустрічний транспорт не може проїхати, а пішоходи можуть потрапити під колеса.

Нагадаємо, які штрафи передбачені за порушення правил дорожнього руху.