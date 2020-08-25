Встановлені паркувальні стовпчики та забороняючі знаки.

Активісти руху "Зупини Лося" постійно патрулюють у місцях, де порушники правил дорожнього руху заважають пішоходам, велосипедистам чи громадському транспорту. І на постійні закиди порушників щодо неврегульованості цих ділянок вони відповідають справами. Автори програми взаємодіють зі столичною владою, і та зменшує кількість проблемних ділянок.

Зокрема, після рейдів "Зупини Лося":

  • По вулиці Дегтярівська після капітального ремонту виїзд на трамвайні колії стане неможливоим.
  • На вул Кирилівська встановлено 3.2 "Рух механічних транспортних засобів заборонено".
  • На пр. Перемоги, де на велодоріжках масово паркувалися, встановили антипаркувальні стовпчики
  • На перехресті Саксаганського - Велика Васильківська встанволені антипаркувальні стовпчики, щоб не заїжджали на тротуар
  • На пр. Бандери встановлено антипаркувальні стовпчики, щоб не об'їжджали затори тротуарами.

Нагадаємо, у Києві встановлено кілька тисяч паркувальних стовпчиків.