Встановлені паркувальні стовпчики та забороняючі знаки.

Активісти руху "Зупини Лося" постійно патрулюють у місцях, де порушники правил дорожнього руху заважають пішоходам, велосипедистам чи громадському транспорту. І на постійні закиди порушників щодо неврегульованості цих ділянок вони відповідають справами. Автори програми взаємодіють зі столичною владою, і та зменшує кількість проблемних ділянок.

Зокрема, після рейдів "Зупини Лося":

По вулиці Дегтярівська після капітального ремонту виїзд на трамвайні колії стане неможливоим.

На вул Кирилівська встановлено 3.2 "Рух механічних транспортних засобів заборонено".

На пр. Перемоги, де на велодоріжках масово паркувалися, встановили антипаркувальні стовпчики

На перехресті Саксаганського - Велика Васильківська встанволені антипаркувальні стовпчики, щоб не заїжджали на тротуар

На пр. Бандери встановлено антипаркувальні стовпчики, щоб не об'їжджали затори тротуарами.

Нагадаємо, у Києві встановлено кілька тисяч паркувальних стовпчиків.