Посвідчення водія, видані у невизнаних Україною республіках, вважаються недійсними на території України. Так, водій з Придністров’я отримав штраф, який не зміг оскаржити в українському суді.

Працівники поліції зупинили транспортний засіб, водій якого для перевірки документів надав посвідчення водія, видане "Придністровською Молдавською Республікою".

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Проте працівники поліції повідомили, що з точки зору України такої держави як "Придністровська Молдавська Республіка" не існує. А отже не може бути визнаний посвідченням водія документ, виданий неіснуючою державою.

Як наслідок, працівники поліції склали постанову про притягнення водія до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.126 КУпАП та наклали штраф у розмірі 3400 грн.

Відповідно до ч.2 ст.126 КУпАП "Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, передбачає накладення штрафу в розмірі 3400 грн".

Водій з постановою не погодився та оскаржив її у суді. Позов обґрунтував тим, що, на його думку, такі посвідчення водія є легітимними в Україні.

Досліджуючи матеріали справи, суд зазначив, що відповідно до п.п. п.29.1.а ПДР водій, що прибуває до України, чи водій - громадянин України, який виїжджає за кордон, повинні мати: реєстраційні документи на транспортний засіб і посвідчення водія, що відповідають вимогам Конвенції про дорожній рух (Відень, 1968).

Віденська Конвенція про дорожній рух від 08.11.1968 року ратифікована Україною та Республікою Молдова. Таким чином, Україна визнає дійсними на своїй території посвідчення водія, видані Республікою Молдова.

При цьому, Придністровський регіон, який є складовою Республіки Молдова, не є підписантом Віденської Конвенції про дорожній рух від 08.11.1968 року.

Оскільки адміністративно-територіальний устрій Республіки Молдова не містить формування під назвою "Придністровська Молдавська Республіка", суд дійшов до висновку, що будь-які документи, видані установами зазначеної "Придністровської Молдавської Республіки", не можуть вважатися офіційними документами, виданими від імені Республіки Молдова чи від її офіційного органу.

Слід також зазначити, що відповідно до Протоколу про взаємне визнання дії на території Придністров'я і Республіки Молдова документів, що видаються компетентними органами сторін, укладеного 16.05.2001 між Придністров'ям і Республікою Молдова, сторони домовились про визнання дії на їх території документів, виданих компетентними органами сторін.

Водночас визнання на території Республіки Молдова посвідчення водія, виданого "Придністровською Молдавською Республікою", не є підставою для визнання права на керування транспортним засобом на території України.

На підставі викладеного, суд зробив висновок про відсутність підстав для визнання дійсним на території України посвідчення водія, виданого "Придністровською Молдавською Республікою". За результатами розгляду справи суд визнав водія винним та погодився з тим, що накладений на водія штраф є законним (Рішення від 24.06.2022 у справі № 947/26114/21).

Якщо ж тепер цей водій, вирішить сісти за кермо з таким посвідченням повторно протягом року, то може отримати штраф у розмірі 40800 грн. (ч.5 ст.126 КУпАП).

Аналогічно не можуть бути визнані в Україні легітимними документами посвідчення водія, видані у невизнаних "ДНР" і "ЛНР".