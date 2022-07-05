Водительские удостоверения, выданные в непризнанных Украиной республиках, считаются недействительными на территории Украины. Так, водитель из Приднестровья получил штраф, который не смог обжаловать в украинском суде.

Сотрудники полиции остановили транспортное средство, водитель которого для проверки документов предоставил водительское удостоверение, выданное “Приднестровской Молдавской Республикой”.

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Однако сотрудники полиции сообщили, что с точки зрения Украины такого государства как “Приднестровская Молдавская Республика” не существует. А значит не может быть признан удостоверением водителя документ, выданный несуществующим государством.

Как следствие, сотрудники полиции составили постановление о привлечении водителя к административной ответственности по ч.2 ст.126 КУоАП и наложили штраф в размере 3 400 грн.

В соответствии с ч.2 ст.126 КУоАП “Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством, предусматривает наложение штрафа в размере 3 400 грн”.

Водитель с постановлением не согласился и обжаловал его в суде. Иск обосновал тем, что, по его мнению, такие водительские удостоверения являются легитимными в Украине.

Исследуя материалы дела, суд отметил, что в соответствии с п.п. п.29.1.а ПДД водитель, прибывающий в Украину, или водитель – гражданин Украины, выезжающий за границу, должны иметь: регистрационные документы на транспортное средство и удостоверения водителя, соответствующие требованиям Конвенции о дорожном движении (Вена, 1968).

Венская Конвенция о дорожном движении от 08.11.1968 года ратифицирована Украиной и Республикой Молдова. Таким образом, Украина признает действительными на своей территории удостоверения водителя, выданные Республикой Молдова.

При этом, Приднестровский регион, который является составляющей Республики Молдова, не является подписантом Венской Конвенции о дорожном движении от 08.11.1968 года.

Поскольку административно-территориальное устройство Республики Молдова не содержит формирования под названием “Приднестровская Молдавская Республика”, суд пришел к выводу, что любые документы, выданные учреждениями указанной “Приднестровской Молдавской Республики”, не могут считаться официальными документами, выданными от имени Республики Молдова или от ее официального органа.

Следует также отметить, что в соответствии с Протоколом о взаимном признании действия на территории Приднестровья и Республики Молдова документов, выдаваемых компетентными органами сторон, заключенного 16.05.2001 между Приднестровьем и Республикой Молдова, стороны договорились о признании действия на их территории документов, выданных компетентными органами сторон.

В то же время признание на территории Республики Молдова водительского удостоверения, выданного “Приднестровской Молдавской Республикой”, не является основанием для признания права на управление транспортным средством на территории Украины.

На основании изложенного, суд сделал вывод об отсутствии оснований для признания действительным на территории Украины водительского удостоверения, выданного “Приднестровской Молдавской Республикой”. По результатам рассмотрения дела суд признал водителя виновным и согласился с тем, что наложенный на водителя штраф является законным (Решение от 24.06.2022 по делу № 947/26114/21).

Если же теперь этот водитель, решит сесть за руль с таким удостоверением повторно в течение года, то может получить штраф в размере 40 800 грн. (ч.5 ст.126 КУоАП).

Аналогично не могут быть признаны в Украине легитимными документами удостоверения водителя, выданные в непризнанных “ДНР” и “ЛНР”.