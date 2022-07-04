Министерство внутренних дел предоставляет разъяснение отличия национального водительского удостоверения от международного.

Национальное водительское удостоверение выдается после успешной сдачи экзаменов. Международное — фактически является переводом на несколько языков информации национального водительского удостоверения, выдается дополнительно к нему и отдельно от национального не действует.

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Обменивать национальное водительское удостоверение нужно только тем, кто намерен выезжать за границу, и их водительское не соответствует международной конвенции. К примеру, не содержит дату окончания, срока действия.

При этом все образцы украинских водительских удостоверений действительны на территории Украины и менять их не нужно. Но можно по желанию.

Что касается международного водительского удостоверения, то его необходимо получать для выезда в страны, которые являются подписантами Женевской конвенции, в частности, Австралия, Япония, США, Индия. И выдается оно на основании национального, на 3 года (имеет вид бумажной книги). В европейских странах можно пользоваться украинским национальным водительским удостоверением.