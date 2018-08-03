Пластикова пляшка з водою, яку залишили в автомобілі, може стати причиною загоряння.

Пляшка може спрацювати як лінза й розплавити обивку автомобіля, якщо на неї під певним кутом падатиме сонячне проміння. Один з користувачів Ютубу показав, як через пляшку пропалилось сидіння його авто.

Ще одна причина, щоб не залишати платикові пляшки в авто – шкідливі випаровування. Нагріта пляшка може віддавати в воду такі речовини, як бісфенол та параксилол, а це не що інше, як канцерогенний бензол – отрута для людини.

Так що пити воду з пляшки, яка простояла в салоні на сонці, не варто. Як мінімум, така вода буде подразнювати шлунково-кишковий тракт. А може викликати і гірші ускладнення.

Нагадаємо, що від відблисків торгового центру розплавився Lexus.