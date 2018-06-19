Власник вважає, що на машину потрапили сонячні промені, які відбились зі стін торговельного центру.

В Ростові-на-Дону власник Lexus RX поїхав в торговий центр та залишив машину на платній стоянці. Однак через деякий час він почув оголошення, що йому терміново треба з’явитися до свого авто. Коли власник прийшов до місця стоянки, то побачив, що його машина… плавиться. Пластикові деталі Lexus RX "поплили", з них виділявся їдкий дим. Поряд стояли працівники торгового центру з вогнегасниками.

Спочатку автовласник подумав, що машину підпалили і визвав поліцію. Однак при детальному розгляді виявилося, що це не так. Плавились як зовнішні деталі, так і салонні.

В дилерському центрі Lexus повідомили, що без зовнішнього втручання пластик розплавитися не міг. І тоді зацікавлені особи провели експеримент: в таку ж сонячну погоду на цьому місці вони встановили дитяче крісло. І воно теж… розплавилося.

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Однією з найбільш вірогідних причин цього інциденту стали сонячні промені, які відбились від сяючих вітрин торгового центру. Внаслідок переломлення променів вони направлені саме на те місце, де стояв "Лексус". Адміністрація закладу поки що не визнає свою провину, адже в такому випадку їй доведеться сплатити автовласнику близько 23 тисячі доларів компенсації. Однак місце, де сталася подія, на всяк випадок обгородили.

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