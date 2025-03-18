Чи можна отримати послуги сервісних центрів МВС не по місцю "прописки"

За останні роки чимало громадян змінили місце проживання у зв’язку з бойовими діями. Тож виникає питання: що робити в такій ситуації, якщо немає можливості звернутись до сервісного центру МВС своєї області для відновлення документів чи складання іспитів? У Головному сервісному центрі МВС дали відповідь на це питання.

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ТСЦ працюють за принципом екстериторіальності. Тобто, отримати послуги можливо там, де зручно, в будь-якому куточку України. Це означає, що відновити чи обміняти посвідчення водія, перереєструвати автівки чи скласти іспити можливо в будь-якій області, а не тільки за місцем реєстрації (прописки).

Перед зверненням до сервісного центру МВС варто попередньо ознайомитись з графіком роботи. Наші підрозділи по всій Україні працюють з вівторка до суботи. Детальний графік розміщений на нашому сайті. Також необхідно підготувати пакет документів залежно від обраної послуги:

перелік документів для обміну та відновлення посвідчення водія розміщений тут;

документи для здійснення реєстраційних дій з транспортними засобами за посиланням.

Перед візитом до сервісного центру МВС варто ознайомитись з актуальною інформацією щодо надання послуг. Вона розміщена та постійно оновлюється на офіційних ресурсах.