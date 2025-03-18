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Чи можна отримати послуги сервісних центрів МВС не по місцю "прописки"

Послуги сервісних центрів МВС надаються за принципом екстериторіальності. Тобто місце реєстрації (прописки) не важливе.
Як отримати послуги ТСЦ не по місцю "прописки" - Auto24
Євген Гудущан
logo18 березня, 20:00
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За останні роки чимало громадян змінили місце проживання у зв’язку з бойовими діями. Тож виникає питання: що робити в такій ситуації, якщо немає можливості звернутись до сервісного центру МВС своєї області для відновлення документів чи складання іспитів? У Головному сервісному центрі МВС дали відповідь на це питання.

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ТСЦ працюють за принципом екстериторіальності. Тобто, отримати послуги можливо там, де зручно, в будь-якому куточку України. Це означає, що відновити чи обміняти посвідчення водія, перереєструвати автівки чи скласти іспити можливо в будь-якій області, а не тільки за місцем реєстрації (прописки).

Перед зверненням до сервісного центру МВС варто попередньо ознайомитись з графіком роботи. Наші підрозділи по всій Україні працюють з вівторка до суботи. Детальний графік розміщений на нашому сайті. Також необхідно підготувати пакет документів залежно від обраної послуги:

  • перелік документів для обміну та відновлення посвідчення водія розміщений тут;
  • документи для здійснення реєстраційних дій з транспортними засобами за посиланням.

Перед візитом до сервісного центру МВС варто ознайомитись з актуальною інформацією щодо надання послуг. Вона розміщена та постійно оновлюється на офіційних ресурсах.

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