Можно ли получить услуги сервисных центров МВД не по месту "прописки"

За последние годы многие граждане изменили место жительства в связи с боевыми действиями. Поэтому возникает вопрос: что делать в такой ситуации, если нет возможности обратиться в сервисный центр МВД своей области для восстановления документов или сдачи экзаменов? У Главном сервисном центре МВД дали ответ на этот вопрос.

Читайте также: Все сервисные центры МВД перешли на новую систему Е-записи

ТСЦ работают по принципу экстерриториальности. То есть, получить услуги возможно там, где удобно, в любом уголке Украины. Это означает, что восстановить или обменять водительское удостоверение, перерегистрировать машины или сдать экзамены возможно в любой области, а не только по месту регистрации (прописки).

Перед обращением в сервисный центр МВД стоит предварительно ознакомиться с графиком работы. Наши подразделения по всей Украине работают со вторника по субботу. Подробный график размещен на нашем сайте. Также необходимо подготовить пакет документов в зависимости от выбранной услуги:

перечень документов для обмена и восстановления водительского удостоверения размещен здесь;

документы для осуществления регистрационных действий с транспортными средствами по ссылке.

Перед визитом в сервисный центр МВД стоит ознакомиться с актуальной информацией о предоставлении услуг. Она размещена и постоянно обновляется на официальных ресурсах.