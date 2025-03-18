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Можно ли получить услуги сервисных центров МВД не по месту "прописки"

Услуги сервисных центров МВД предоставляются по принципу экстерриториальности. То есть место регистрации (прописки) не важно.
Как получить услуги ТСЦ не по месту "прописки" - Auto24
Евгений Гудущан
logo18 марта, 20:00
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За последние годы многие граждане изменили место жительства в связи с боевыми действиями. Поэтому возникает вопрос: что делать в такой ситуации, если нет возможности обратиться в сервисный центр МВД своей области для восстановления документов или сдачи экзаменов? У Главном сервисном центре МВД дали ответ на этот вопрос.

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ТСЦ работают по принципу экстерриториальности. То есть, получить услуги возможно там, где удобно, в любом уголке Украины. Это означает, что восстановить или обменять водительское удостоверение, перерегистрировать машины или сдать экзамены возможно в любой области, а не только по месту регистрации (прописки).

Перед обращением в сервисный центр МВД стоит предварительно ознакомиться с графиком работы. Наши подразделения по всей Украине работают со вторника по субботу. Подробный график размещен на нашем сайте. Также необходимо подготовить пакет документов в зависимости от выбранной услуги:

  • перечень документов для обмена и восстановления водительского удостоверения размещен здесь;
  • документы для осуществления регистрационных действий с транспортными средствами по ссылке.

Перед визитом в сервисный центр МВД стоит ознакомиться с актуальной информацией о предоставлении услуг. Она размещена и постоянно обновляется на официальных ресурсах.

#Советы #Автомобилисту