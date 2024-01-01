Все сервисные центры МВД перешли на новую систему Е-записи

Начиная с 4 марта во всех сервисных центрах МВД для получения услуг введена новая система Е-записи. Цель нововведения – полная автоматизация управления и предотвращения постороннего вмешательства.

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Запись для получения услуг в 47 крупнейших сервисных центрах МВД, которые подключиться к новой Е-записи с 4 марта, открывается на три недели вперед, с 25 марта. Ежедневно система будет генерировать запись на следующую дату. То есть, 5 марта сгенерируется запись на 26 марта, 6 марта – на 27 марта и так далее.

Предварительная регистрация доступна на услуги:

теоретический экзамен;

практический экзамен;

регистрационные действия с транспортными средствами;

обмен водительского удостоверения/международное водительское удостоверение.

Количество регистраций онлайн лимитировано. В течение одного текущего месяца физическое лицо может осуществить 4 регистрации через Е-запись. Для юридических лиц установлен лимит 4 записи на текущий день.

В случае необходимости онлайн-регистрацию можно отменить в системе Е-запись не позднее, чем за 2 часа до времени получения услуги, указанного при регистрации.

Если гражданин не появился для получения услуги в сервисный центр МВД 4 раза в течение текущего месяца, и не отменил свои регистрации онлайн, его будет заблокирован в системе Е-запись.

Предварительная регистрация и подробные инструкции по ссылке.