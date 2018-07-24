Мережа АЗС UPG розпочала акцію, в якій розігрує 31 подорож та понад 32 000 миттєвих призів.

Виграти незабутню подорож до Таїланду чи іншої країни світу - мрія багатьох українців. Мережа АЗС UPG надає шанс спробувати удачу в цій справі. Для цього потрібно заправляти своє авто на АЗС UPG не менш, ніж на 20 літрів пального кожного разу. Вид пального не важливий - бензин, дизель, газ. І не забути пред’являти зареєстровану бонусну картку UPGood.

Заправили? Візьміть чек та подивіться, що в ньому написано. Окрім вартості пального та іншої службової інформації там має бути відображена виграшна буква, цифри або назва миттєвого призу.

Якщо на чекові написано "стілець розкладний", "пляшка для води", "чохол для одягу", "рушник" чи "подушка-підголівник" - вітаємо! Ви виграли один з моментальних призів, який віддадуть прямо на АЗС.

Якщо на чекові – цифри з багатьма нулями – вам теж добряче пощастило! На картку лояльності UPGood, яку ви застосували при купівлі пального, зараховано велику кількість бонусів – від двох до десяти тисяч. На них можна купити в магазині заправки будь-що на вказану суму (один бал – це одна копійка).

Крім того, кожен чек міститиме по одній букві. Це шанс виграти омріяну подорож. Збирайте чеки та складайте з них слово. Має вийти одне з двох: "мандри" чи "мандрівка". В останньому випадку це і є та супер-подорож до Таїланду, за якою полює більшість українських автовласників з 10 липня по 29 вересня включно. А якщо зібрали слово "мандри" - то подорож також обов’язково відбудеться. Набір з цих букв гарантує сертифікат на мандрівку у будь-якому напрямку на суму до 20 тисяч гривень.

Тож заправляйте свої автомобілі на АЗС UPG та вигравайте корисні призи, бонуси на картку UPGood та подорожі у різні країни світу. Нагадуємо, що головний приз – мандрівка до Таїланду! Часу до завершення акції ще багато – аж до кінця вересня.

Детальні умови акції – за посиланням.