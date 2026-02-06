Чи підросли ціни на електромобілі в січні 2026 року: дослідження

Початок 2026 року для ринку вживаних електромобілів в Україні минув спокійніше, ніж очікували скептики. За даними Інституту досліджень авторинку, у січні кількість активних оголошень скоротилася до 6,7 тисяч, тоді як на піку в березні 2025 року їх було понад 11 тисяч.

Чому «битки» не заполонили ринок

Головна причина зменшення кількості оголошень — не відсутність автомобілів, а небажання власників їх продавати. Сумарна вартість електромобілів у продажі на початку року становила 147,3 мільйона доларів, і це показник радше стабільності, ніж кризи.

Вирішальним фактором став так званий «парадокс ПДВ». Автівки, завезені до кінця 2025 року, купувалися без 20% податку. Продати їх зараз означає вийти на ринок, де наступну покупку доведеться робити вже з ПДВ. Тож власники електромобілів воліють їздити далі, а не фіксувати продаж заради сумнівної вигоди.

Що відбувається з цінами на найпопулярніші електромобілі

Наймасовіший електричний Volkswagen e-Golf залишається прикладом цінової стабільності. Медіанна ціна тримається біля позначки 8,6 тисячі доларів, і бренд Volkswagen в Україні, як і раніше, працює безвідмовно.

Новий фаворит ринку — VW ID.Unyx 2024 року. Його середня ціна зросла до 27,3 тисячі доларів, і багато автомобілів продаються ще до публікації оголошень. Фактично модель «забирають з коліс», що й пояснює мінімальну присутність у відкритих базах.

Китайський BYD Song Plus 2025 року також подорожчав. За рік ціна піднялася з 26,5 до майже 29 тисяч доларів.

Тут зіграли роль одразу два чинники: повернення ПДВ в Україні та внутрішні обмеження Китаю на експорт нових авто, зокрема правило 180 днів.

Корейські електромобілі поводяться стриманіше. Hyundai Kona 2020 року додав близько 800 доларів і закріпився на рівні 17,5 тисячі, зберігаючи високий попит на версію з батареєю 64 кВт·год. Kia Niro того ж року після певних коливань стабілізувався біля позначки 19,4 тисячі доларів.

Старіший Nissan Leaf 2014 року формально не дорожчає і тримається біля 6,75 тисячі доларів. Але фактично він стає «дорожчим» для власника, адже деградація батарей прогресує, а ринкова ціна не компенсує втрату ресурсу.

Renault Zoe 2020 року демонструє майже ідеальну стабільність. За рік середня ціна зросла лише на кілька десятків доларів — модель живе у власному внутрішньому ринку й майже не реагує на зовнішні чинники.

Tesla: без обвалів, але з нюансами

Tesla Model 3 2018 року утримується в районі 16,5 тисячі доларів. Масового виходу на ринок відновлених «битків» зі США не сталося через завантаженість СТО та черги на ремонт, що стримує пропозицію.

Model Y 2023 року показала одну з найстабільніших динамік — близько 28 тисяч доларів. Навіть поява оновленої версії Juniper не спричинила падіння цін на попереднє покоління.

Окремої уваги заслуговує Model S 2015 року. Після новини про зняття Model S та Model X з виробництва у 2026 році ці автомобілі перестали сприйматися просто як транспорт. Ціна коливається біля 14,4 тисячі доларів, але дедалі частіше їх розглядають як потенційні колекційні об’єкти.

Підсумок січня

Ринок електромобілів у 2026 році не обвалився і не захлинувся «битками». Навпаки, він став більш інертним. Власники не поспішають продавати авто, пропозиція скорочується, а ціни на популярні моделі або зростають, або залишаються стабільними. І саме це, а не панічні прогнози, сьогодні формує реальну картину українського електроринку.