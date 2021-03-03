При оформленні страхового полісу зазвичай видають стікер, який призначений для закріплення на лобовому склі. Тож чи потрібно його чіпляти і яка передбачена відповідальність за його відсутність?

Такі запитання виникають через те, що у зв’язку з останніми нововведеннями стікери автоцивілки на вітровому склі не мають змістового сенсу. Оскільки наявність поліса перевіряється інспектором незалежно від наявності стікера. При цьому, стікер обмежує оглядовість з місця водія.

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Однак, відповідно до п. 17.5 Закону “Про обов’язкове страхування …” при придбанні полісу страхова компанія зобов’язана безоплатно видати спеціальний знак (стікер).

Відповідно до п.1 діючого на сьогодні Порядку заповнення і використання спеціального знака, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 19.06.2007 N7495 (Зареєстрованого в Мінюсті), спеціальний знак призначений для візуального контролю за наявністю у водія полісу страхування. Відповідно до п.2 цього Порядку спеціальний знак закріплюється у правому верхньому кутку вітрового скла за допомогою клейкої стрічки.

Наказом МВС від 29.11.2007 № 451 було передбачено навіть здійснення інспектором зупинки транспортних засобів, на яких відсутній спеціальний знак, закріплений у правому верхньому кутку вітрового скла. Проте, зазначений наказ втратив чинність з 11.10.2018.

В цей же час, Кодексом про адміністративні правопорушення не передбачено штрафу за відсутність спеціального знаку автоцивілки на вітровому склі. Саме через те, що за відсутність спеціального знаку не передбачено штрафу, працівники поліції і не здійснюють контролю за його відсутністю.