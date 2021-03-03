При оформлении страхового полиса обычно выдают стикер, который предназначен для закрепления на лобовом стекле. Поэтому нужно ли его цеплять и какая предусмотрена ответственность за его отсутствие?

Такие вопросы возникают из-за того, что в связи с последними нововведениями стикеры ОСАГО на ветровом стекле не имеют содержательного смысла. Поскольку наличие полиса проверяется инспектором независимо от наличия стикера. При этом, стикер ограничивает обзор с места водителя.

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Однако, согласно п. 17.5 Закона “Об обязательном страховании..." при приобретении полиса страховая компания обязана бесплатно выдать специальный знак (стикер).

Согласно п.1 действующего на сегодня Порядка заполнения и использования специального знака, утвержденного распоряжением Нацкомфинуслуг от 19.06.2007 N7495 (зарегистрированного в Минюсте), специальный знак предназначен для визуального контроля за наличием у водителя полиса страхования. Согласно п.2 Порядка специальный знак закрепляется в правом верхнем углу ветрового стекла с помощью клейкой ленты.

Приказом МВД от 29.11.2007 № 451 было предусмотрено также осуществление инспектором остановки транспортных средств, на которых отсутствует специальный знак, закрепленный в правом верхнем углу ветрового стекла. Однако, указанный приказ утратил силу с 11.10.2018.

В это же время, Кодексом об административных правонарушениях не предусмотрено штрафа за отсутствие специального знака автогражданки на ветровом стекле. Именно потому, что за отсутствие специального знака не предусмотрено штрафа, работники полиции и не осуществляют контроль за его отсутствием.