Обмін старого посвідчення водія на нове є правом особи, а не обов’язком. Водночас зі старими посвідченнями іноді виникають непорозуміння.

Відповідно до Закону №586-VІ категорії на право керування транспортними засобами розмежували на підкатегорії: з "А" на "А1" і на "А", з "С" на "С1" і на "С", з "D" на "D1" і на "D" тощо.

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При цьому, водіям із не розмежованими категоріями законом надана можливість здійснити обмін посвідчення на нове із розділенням категорій на підкатегорії.

Періодично водії із не розділеними категоріями отримують штрафи на підставі ч.2 ст.126 КУпАП. Для прикладу судова справа №345/4182/21.

Після збільшення розміру штрафу за керування без відповідної категорії чи підкатегорії з 510 грн до 3400 грн (ч.2 ст.126 КУпАП), працівники поліції почали особливо уважно перевіряти чи є у водія відповідна категорія чи підкатегорія на право керування певним видом транспортного засобу.

Відповідно до пункту 27 Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами №511 посвідчення водія, видане до набрання чинності Законом від 24.09.2008 №586-VI може бути обміняне на нове.

Ключовим у цьому випадку є словосполучення "може бути обміняне", а не "зобов'язаний обміняти".

При цьому в новому посвідченні водія зазначаються категорії: "А1", "А" - відповідає категорії "А"; "В1", В" - відповідає категорії "В"; "С1", "С" - відповідає категорії "С"; "D1", "D" - відповідає категорії "D"; "ВЕ" - відповідає категоріям "В" і "Е"; "С1Е", "СЕ" - відповідає категоріям "С" і "Е"; "D1Е", "DЕ" - відповідає категоріям "D" і "Е"; "Т" - відповідає категорії Трамвай, Тролейбус.

Водночас пунктом 28 Положення № 511 передбачено, що обмін посвідчення водія проводиться без складення іспитів, крім випадків, передбачених пунктом 25-1 цього Положення.

Отже, обмін посвідчення водія, виданого до набрання чинності Законом від 24.09.2008 №586-Уі, на нове здійснюється без складення іспитів та є правом особи, а не обов'язком.

Таким чином, звинувачення інспектора у керуванні транспортним засобом на підставі посвідчення водія, виданого до набрання чинності законом №586-VI, із не розділеними категоріями є протиправними. Накладений штраф у такому випадку є незаконним та підлягає скасуванню.