Загублене, зіпсоване, втрачене або викрадене посвідчення водія можна відновити в онлайн режимі. Що правда, перед цим потрібно пройти медогляд та отримати відповідну довідку.

У вересні Кабмін прийняв постанову, згідно з якою, кожен водій, який подав заявку на отримання нового водійського посвідчення за допомогою сервісу “Дія” або через особистий кабінет водія на сайті Головного сервісного центру МВС, зможе отримати свої документи у відділенні Укрпошти або за допомогою кур'єра.

Читайте також: Посвідчення водія з "Дії": як не отримати штраф

Для цього потрібно:

Клікнути на розділ Послуги в Дії, а потім вибрати підрозділ Заміна водійського посвідчення.

З запропонованого списку вибрати одну причину заміни документа і спосіб доставки, а також населений пункт реєстрації.

Прикріпити відскановані копії (допускається фотографія) меддовідки, підтвердити дані про кров, які вказані у водійських правах.

Внести номер телефону, адресу, поставити підпис під заявою.

Оплатити видачу, а потім доставку оновлених документів.

Відразу після оформлення нових прав, вони автоматично підтягнуться в Дію, а новий документ доставлять в відділення пошти або кур'єр принесе на вказану адресу.

Відзначимо, що цією послугою зможуть скористатися тільки ті водії, які мають ID-карту, електронний цифровий підпис та медичну довідку (форма 083/о).