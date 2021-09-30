Утерянное, испорченное, потерянное или украденное удостоверение водителя можно восстановить в онлайн режиме. Правда, перед этим нужно пройти медосмотр и получить соответствующую справку.

В сентябре Кабмин принял постановление, согласно которому каждый водитель, который подал заявку на получение нового водительского удостоверения с помощью сервиса "Дия" или через личный кабинет водителя на сайте Главного сервисного центра МВД, сможет получить свои документы в отделении Укрпочты или с помощью курьера.

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Для этого нужно:

Кликнуть на раздел Услуги в Дии, а затем выбрать подразделение Замена водительского удостоверения.

С предложенного списка выбрать одну причину замены документа и способ доставки, а также населенный пункт регистрации.

Прикрепить отсканированные копии (допускается фотография) медсправки, подтвердить данные о крови, которые указаны в водительских правах.

Внести номер телефона, адрес, поставить подпись под заявлением.

Оплатить выдачу, а затем доставку обновленных документов.

Сразу после оформления новых прав, они автоматически подтянутся в Дии, а новый документ доставят в отделение почты или курьер принесет на указанный адрес.

Отметим, что этой услугой смогут воспользоваться только те водители, которые имеют ID-карту, электронную цифровую подпись и медицинскую справку (форма 083/о).