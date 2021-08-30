В суд поступил иск водителя на постановление полиции о нарушении ПДД. В оспариваемом постановлении было указано: "Водитель не имел при себе удостоверения водителя на право управления, чем нарушил п. 2.1.а ПДД".

Данным постановлением на водителя наложен штраф на основании ч. 1 ст. 126 КУоАП. Данная норма предусматривает штраф 425 грн за непредъявление водителем документов на право управления.

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В иске водитель отметил, что "бумажных" документов на право управления он с собой не имел. Поскольку данные документы содержатся в приложении "Дия" на его смартфоне в электронном виде, то считает, что "бумажные" документы иметь с собой не нужно.

Указывал, что предъявление документов в электронном формате в приложении "Дия" является равноценным предъявлению "бумажных" документов. При этом подчеркивал, что на месте остановки сотрудники полиции требовали предъявления именно "бумажных" документов.

Исследовав материалы дела суд выяснил, что водителем были предъявлены документы со смартфона в приложении "Дия" в электронном виде. Дополнительно суд убедился, что водитель зарегистрирован в данном приложении, в котором содержатся данные документы в электронном формате.

По результатам рассмотрения дела суд согласился, что такими действиями водитель не нарушил Правил. А наоборот, действовал в соответствии с законом.

С учетом указанного, суд сделал вывод, что водителем соблюдены требования п. 2.4 ПДД. А именно по требованию полицейского предъявить для проверки водительское удостоверение водителем в соответствии с постановлением КМУ №956 от 23.10.2019 предъявлено на смартфоне е-водительское удостоверение. Что соответствует закону. Как следствие, суд отменил неправомерный штраф полиции (дело № 215/5828/20).

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Следовательно, водитель не обязан иметь при себе документов на право управления в "бумажном" виде. Такие документы водитель вправе предъявить в электронном виде из приложения "Дия".

При этом требование сотрудников полиции иметь при себе "бумажные" документы на право управления не соответствует закону.