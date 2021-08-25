В полиции отчитались о результатах использования приборов контроля скорости Trucam.

Работа устройств системы фото- и видеофиксации показала хорошие результаты, ведь украинцы стабильно нарушают скоростной режим. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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По его словам, благодаря работе мобильных радаров с момента их запуска в эксплуатацию 18 октября 2018 года было вынесено 1 143 469 постановлений о нарушении ПДД.

Все эти нарушения – это факты превышения скорости более, чем на 20 км/ч, нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог, а также другие нарушения ПДД, предусмотренные частью 1 ст. 122 КУоАП.

Общая сумма штрафов составила более 346 миллионов гривен, из которых водители уплатили более 325 миллионов. Сейчас процент погашений составляет 94%.

Сейчас Трукамы расположены на 72 участках украинских дорог, но в планах Нацполиции увеличить их количество до более трех сотен.