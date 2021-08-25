У поліції відзвітували про результати використання приладів контролю швидкості Trucam.

Робота пристроїв системи фото- і відеофіксації показала хороші результати, адже українці стабільно порушують швидкісний режим. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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За його словами, завдяки роботі мобільних радарів з моменту їх запуску в експлуатацію 18 жовтня 2018 року було винесено 1 143 469 постанов про порушення ПДР.

Всі ці порушення – це факти перевищення швидкості більш, ніж на 20 км/год, порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг, а також інші порушення ПДР, передбачені частиною 1 ст. 122 КУпАП.

Загальна сума штрафів склала понад 346 мільйонів гривень, з яких водії сплатили понад 325 мільйонів. Наразі відсоток погашень становить 94%.

Зараз Труками розташовані на 72 ділянках українських доріг, але в планах Нацполіціі збільшити їх кількість до понад трьох сотень.