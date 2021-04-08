Суды массово отменяют штрафы за превышение скорости по формальным причинам. На записи нарушения очень часто отсутствует цифровая подпись.

Суды неоднократно отменяли штрафы полиции за превышение скорости из-за того что полиция приобщает к суду фото- и видеодоказательства, которые не заверены цифровой подписью.

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Несмотря на неоднократные замечания суда, сотрудники полиции продолжают предоставлять указанные электронные доказательства без заверения их цифровой подписью.

В одном из последних случаев водитель осуществлял движение в населенном пункте со скоростью 106 км/ч, что на 56 км/ч превышает разрешенную. Превышение скорости зафиксировано на приборе измерения скорости TruCAM. На водителя был наложен штраф за превышение скорости в размере 510 грн. (еще по старым правилам, в новых уже 1700 грн.) водитель обжаловал штраф в суде. В подтверждение факта превышения скорости инспектор предоставил в суд на диске видеозапись и фотографии с прибора измерения скорости TruCAM.

Однако, согласно закону (ч. 1 ст. 99 КАСУ) видеозаписи и фотоснимки на оптических дисках подпадают под определение электронного доказательства и, соответственно, они должны быть подписаны цифровой подписью (ч. 2 ст. 99 КАСУ).

Рассматривая допустимость указанных доказательств суд исследовал, что на видеозаписи и фотоснимке отсутствует цифровая подпись как их автора, так и лица, уполномоченного на изготовление данных копий. С учетом этого суд сделал вывод, что предоставленные суду видеозапись и фотографии с прибора ТгиСАМ не являются допустимыми доказательствами нарушения водителем Правил дорожного движения. На этом основании суд отменил штраф полиции из-за отсутствия допустимых доказательств (решение от 05.04.2021 по делу №591/6739/20).

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Таким образом, видеозаписи и фотоснимки с прибора ТгиСАМ не являются допустимыми доказательствами превышения скорости, если они не заверены цифровой подписью. Даже если водитель превысил скорость, а инспектор не смог подписать электронные доказательства цифровой подписью, такой штраф должен быть отменен судом по этим основаниям.