После увеличения штрафов за превышение скорости в полиции решили увеличить количество патрулей с приборами TruCAM на дорогах.
С 22 марта патрульные с прибором TruCAM начнут работать еще на 60 новых участках. Также вносятся изменения на 12 уже существующих участках.
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По сообщению полиции, "новые участки были определены на основании проведенного анализа аварийности по причине превышения скорости движения".
Всего на дорогах Украины будет работать 117 приборов TruCAM, а измерения осуществляться на 309 участках.
Обратите внимание, что:
- об использовании приборов измерения скорости водителей должны сообщать дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксации нарушений;
- в местах фиксации нарушений должен стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.
Напомним, что с 17 марта за превышение скорости действуют следующие штрафы:
- превышение скорости более чем на 20 км/ч – 340 грн;
- более чем на 50 км/ч – 1700 грн.