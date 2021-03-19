После увеличения штрафов за превышение скорости в полиции решили увеличить количество патрулей с приборами TruCAM на дорогах.

С 22 марта патрульные с прибором TruCAM начнут работать еще на 60 новых участках. Также вносятся изменения на 12 уже существующих участках.

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По сообщению полиции, "новые участки были определены на основании проведенного анализа аварийности по причине превышения скорости движения".

Всего на дорогах Украины будет работать 117 приборов TruCAM, а измерения осуществляться на 309 участках.

Обратите внимание, что:

об использовании приборов измерения скорости водителей должны сообщать дорожные знаки , предупреждающие о фото- и видеофиксации нарушений;

, предупреждающие о фото- и видеофиксации нарушений; в местах фиксации нарушений должен стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.



Напомним, что с 17 марта за превышение скорости действуют следующие штрафы: