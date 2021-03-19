Після збільшення штрафів за перевищення швидкості у поліції вирішили збільшити кількість патрулів з приладами TruCAM на дорогах.
З 22 березня патрульні з приладом TruCAM працюватимуть ще на 60 нових ділянках. Також вносяться зміни до 12 вже існуючих ділянок.
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За повідомленням поліції, “нові ділянки були визначені на підставі проведеного аналізу аварійності з причин перевищення швидкості руху”.
Усього на дорогах України працюватиме 117 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 309 ділянках.
Зверніть увагу, що:
- про використання приладів вимірювання швидкості водіїв повинні повідомляти дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень;
- у місцях фіксації порушень має стояти службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.
Нагадаємо, що з 17 березня за перевищення швидкості діють наступні штрафи:
- перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год — 340 грн;
- більш ніж на 50 км/год — 1700 грн.