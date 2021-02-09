Суд скасував штраф за перевищення швидкості через те, що на приладі вимірювання швидкості “TruCAM” була відсутня пломба.

Інспектор зупинив водія за перевищення допустимої швидкості. Як доказ порушення інспектор пред’явив на приладі “TruCAM” відеофіксацію перевищення швидкості.

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Водій звернув увагу інспектора, що “TruCAM” не опломбований та наголосив, що інспектор не має права здійснювати відеофіксацію таким приладом. Інспектор проігнорував аргументи водія щодо відсутності повірочної пломби та оштрафував водія.

Водій оскаржив штраф у суді та додав фото приладу “TruCAM”, на якому була відсутня пломба. Перевіривши матеріали справи, суд наголосив, підпунктом 16 пункту 3 Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого Наказом Мінекономрозвитку від 08.02.2016 №193, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 24.02.2016 за №278/28408, у разі якщо відбиток повірочного тавра або пломбу пошкоджено чи свідоцтво про повірку втрачено, засіб вимірювальної техніки вважається неповіреним.

Переглянувши надану водієм фотографію приладу, суд погодився, що на зазначеній вимірювальній техніці “TruCam” відсутня пломба, у зв`язку з чим колегія суддів дійшла висновку, що зазначений пристрій був неповіреним.

З урахуванням зазначеного висновку, суд задовольнив позов водія та скасував штраф поліції за перевищення швидкості (Справа №752/8928/20).

Таким чином, якщо інспектор звинувачує вас у перевищенні швидкості, перевірте наявність на приладі “TruCAM” повірочної пломби та свідоцтва про повірку. Якщо такої пломби немає, повідомте інспектора про незаконність його дій.