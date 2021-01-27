TruCAM не може утримуватися в руках, а повинен бути встановлений стаціонарно – такого висновку дійшов суд.

Працівники поліції зупинили водія за перевищення швидкості. Вийшовши з автомобіля, водій наголосив працівникам поліції, що вони не мають права вимірювати швидкість приладом TruCAM, тримаючи його в руках. Зазначав, що для точного вимірювання швидкості вони повинні закріпити прилад на стаціонарному нерухомому об’єкті.

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Працівники поліції проігнорували зауваження водія та виписали йому постанову про притягнення до адміністративної відповідальності. Водій вирішив відстояти свою правоту у суді та зокрема довести, що швидкість може вимірюватися цим приладом лише у разі його належного закріплення.

Суд першої інстанції погодився з доводами водія та зробив висновок, що прилад TruCam при проведенні фіксації швидкості певного транспортного засобу не може утримуватися інспектором поліції в руках, а повинен бути стаціонарно вмонтованим.

Управління патрульної поліції з таким висновком суду не погодилося та, оскільки справа була принциповою, оскаржило його у апеляційному суді.

Апеляційним судом враховано положення ст. 40 Закону “Про Національну поліцію”, які передбачають, що “поліція для забезпечення публічної безпеки і порядку може закріплювати на форменому одязі, службових транспортних засобах, монтувати/розміщувати по зовнішньому периметру доріг і будівель автоматичну фото- і відеотехніку…”.

Дослідивши наданий поліцією до матеріалів справи відеозапис, апеляційний суд встановив, що дійсно в момент фіксації швидкості видно значне дрибіжання приладу TruCam, що свідчить про проведення фіксації швидкості автомобіля приладом Trucam з рук. Така вібрація приладу, на думку суду, може дати більшу похибку, а ніж передбачено свідоцтвом про повірку, що ставить під сумнів зафіксовану швидкість руху автомобіля, яким керував водій.

Враховуючи вищевикладені положення ст. 40 Закону “Про Національну поліцію”, суд погодився, що при проведенні фіксації швидкості певного транспортного засобу фото- і відеотехніку повинна бути розміщена в порядку визначеному вказаною нормою Закону (стаціонарно вмонтованим способом). Натомість ручне розміщення засобів фото- і відеотехніки для вимірювання та фіксації швидкості суперечить приписам ст. 40 названого Закону.

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Водночас, суд зауважив, що законодавчо не визначено іншого способу та порядку використання лазерних вимірювачів TruCam працівниками поліції, ніж розміщення виключно в порядку ст. 40 Закону “Про Національну поліцію” (Справа №157/703/20).

Таким чином, суд детально проаналізував норми закону і дійшов до висновку, що прилад TruCam при проведенні фіксації швидкості певного транспортного засобу не може утримуватися інспектором поліції в руках, а повинен бути стаціонарно вмонтованим.

Якщо водій є свідком того, як інспектор фіксує швидкість руху приладом TruCam, тримаючи його в руках, він може зробити зауваження працівнику поліції та повідомити про необхідність дотримання ним вимог ст.40 Про Національну поліцію.