Апеляційний суд скасував штраф водію, оскільки відеозапис з приладу TruCam виявився недопустимим доказом.

Позивач, керуючи транспортним засобом TOYOTA RAV4, порушив швидкісний режим руху в населеному пункті більш як на 20 км/год, а саме: керував транспортним засобом зі швидкістю 93 км/год, чим порушив п. 12.4 ПДР та вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 122 КУпАП, у зв`язку з чим на позивача накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 255 (двісті п`ятдесят п`ять) грн 00 коп. Швидкість вимірювалась приладом TruCam 000748.

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Колегія суддів Другого апеляційного адміністративного суду, розглядаючи справу № 953/6701/20, підтвердила правомірність використання лазерного вимірювача швидкості TruCam LTI 20/20, проте з доказами, які збираються за допомогою вищезазначеного прибору виявилося не все так просто.

Суд зауважив, що на фотознімку з приладу TruCam ТС000748 неможливо встановити марку і державний номерний знак транспортного засобу, який здійснював перевищення швидкості руху.

Не сподобався суддям і скріншот з відеоматеріалу, оскільки він не був не завірений належним чином, отже не є допустимим доказом в розумінні ст. 74 КАС України.

Відповідачем-2 до відзиву на позовну заяву додано оптичний диск з місця події, на якому міститься відеофайл «1586774371_iB000_0413_103931». Суд визнав його електронним доказом (стаття 99 КАСУ).

Згідно з ч. 2 ст. 99 КАС України електронні докази подаються в оригіналі або в електронній копії, засвідченій електронним цифровим підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис».

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Відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов`язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги».

Суд зазначив, що надані відповідачем-2 матеріали на оптичному диску підпадають під визначення електронного доказу, встановленого ст. 99 КАС України, отже, копії зазначених доказів мають бути засвідчені електронним цифровим підписом або мають бути надані суду в оригіналі, що також передбачає наявність на них, серед іншого ознак цифрового підпису автора.

Як встановлено колегією суддів, шляхом огляду змісту оптичного диску, на відеозаписі відсутній цифровий підпис як їх автора так і особи, уповноваженої на виготовлення даних копій.

Таким чином, наданий суду відеозапис з приладу ТruCAM не є допустимим доказом в розумінні ст. 74 КАС України.

До того ж, що до матеріалів справи не було надано носій, на який безпосередньо здійснений запис правопорушення (в даному випадку - прилад ТruCAM чи його носій даних), який відповідно до вимог вищенаведених норм Закону є оригіналом такого електронного доказу.

Керуючись наведеним, Другий апеляційний адміністративний суд скасував постанову про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване не в автоматичному режимі, та закрив провадження у справі про адміністративне правопорушення.