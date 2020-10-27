Апелляционный суд отменил штраф водителю, поскольку видеозапись с прибора TruCam оказалась недопустимым доказательством.

Истец, управляя транспортным средством TOYOTA RAV4, нарушил скоростной режим движения в населенном пункте более чем на 20 км/ч, а именно: управлял транспортным средством со скоростью 93 км/ч, чем нарушил п. 12.4 ПДД и совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 122 КУоАП, в связи с чем на истца наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 255 (двести пятьдесят пять) грн 00 коп. Скорость измерялась прибором TruCam 000748.

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Коллегия судей Второго апелляционного административного суда, рассматривая дело №953/6701/20, подтвердила правомерность использования лазерного измерителя скорости TruCam LTI 20/20, однако с доказательствами, которые собираются при помощи вышеуказанного прибора, оказалось не все так просто.

Суд отметил, что на фотоснимке с прибора TruCam ТС000748 невозможно установить марку и государственный номерной знак транспортного средства, которое осуществляло превышение скорости движения.

Не понравился судьям и скриншот из видеоматериала, поскольку он не был не заверен должным образом, следовательно не является допустимым доказательством в понимании ст. 74 КАС Украины.

Ответчиком-2 к отзыву на исковое заявление добавлен оптический диск с места события, на котором содержится видеофайл “1586774371_ib000_0413_103931”. Суд признал его электронным доказательством (статья 99 КАСУ).

Согласно ч. 2 ст. 99 КАС Украины электронные доказательства представляются в подлиннике или в электронной копии, заверенной электронной цифровой подписью, приравненной к собственноручной подписи в соответствии с Законом Украины “Об электронной цифровой подписи”.

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Согласно ч. 1 ст. 7 Закона Украины “Об электронных документах и электронном документообороте” оригиналом электронного документа считается электронный экземпляр документа с обязательными реквизитами, в том числе с электронной подписью автора или подписью, приравненной к собственноручной подписи в соответствии с Законом Украины “Об электронных доверительных услугах”.

Суд указал, что предоставленные ответчиком-2 материалы на оптическом диске подпадают под определение электронного доказательства, установленного ст. 99 КАС Украины, следовательно, копии указанных доказательств должны быть заверены электронной цифровой подписью или должны быть предоставлены суду в оригинале, что также предусматривает наличие на них, среди прочих признаков, цифровой подписи автора.

Как установлено коллегией судей путем осмотра содержания оптического диска, на видеозаписи отсутствует цифровая подпись как автора так и лица, уполномоченного на изготовление данных копий.

Таким образом, предоставленная суду видеозапись с прибора TruCam не является допустимым доказательством в понимании ст. 74 КАС Украины.

К тому же, что в материалах дела не было носителя, на который осуществлена запись правонарушения (в данном случае прибор TruCam или его носитель данных), который в соответствии с требованиями вышеприведенных норм Закона является оригиналом такого электронного доказательства.

Руководствуясь приведенным, Второй апелляционный административный суд отменил постановление о наложении административного взыскания по делу об административном правонарушении в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированного не в автоматическом режиме, и закрыл производство по делу об административном правонарушении.