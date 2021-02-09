Суд отменил штраф за превышение скорости из-за того, что на приборе измерения скорости “TruCAM” отсутствовала пломба.

Инспектор остановил водителя за превышение допустимой скорости. В качестве доказательства нарушения инспектор предъявил на приборе “TruCAM” видеофиксацию превышения скорости.

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Водитель обратил внимание инспектора, что “TruCAM” не опломбирован и отметил, что инспектор не имеет права осуществлять видеофиксацию таким прибором. Инспектор проигнорировал аргументы водителя об отсутствии поверочной пломбы и оштрафовал водителя.

Водитель обжаловал штраф в суде и добавил фото прибора “TruCAM”, на котором отсутствовала пломба. Проверив материалы дела, суд отметил, подпунктом 16 пункта 3 Порядка проведения поверки законодательно регулируемых средств измерительной техники, утвержденного Приказом Минэкономразвития 08.02.2016 №193, зарегистрированного в Министерстве юстиции 24.02.2016 №278/28408, в случае, если оттиск поверочного клейма или пломба повреждена или свидетельство о поверке утеряны, средство измерительной техники считается неповеренным.

Просмотрев предоставленную водителем фотографию прибора, суд согласился, что на указанной измерительной технике “TruCam” отсутствует пломба, в связи с чем коллегия судей пришла к выводу, что указанное устройство было неповеренным.

С учетом указанного заключения, суд удовлетворил иск водителя и отменил штраф полиции за превышение скорости (Дело №752/8928/20).

Таким образом, если инспектор обвиняет вас в превышении скорости, проверьте наличие на приборе “TruCAM” поверочной пломбы и свидетельства о поверке. Если такой пломбы нет, сообщите инспектору о незаконности его действий.