Скоро на украинских дорогах появятся патрульные машины полиции без опознавательных знаков. Они будут фиксировать нарушения скоростного режима прямо в движении.

Так называемые "фантомы" появятся в этом году. На первом, пилотном, этапе это будет четыре автомобиля. В дальнейшем, через несколько лет, их количество будет увеличено до 300. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сегодня во время брифинга.

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Также планируется увеличить количество стационарных камер автофиксации. К уже действующим 50 камерам уже в этом году добавят еще 220. Таким образом их количество достигнет 270 штук. В перспективе их количество обещают довести до 400.

Кроме того полиция продолжит использовать приборы TruCam. Их когда-то закупили еще для ГАИ в количестве около 200 штук. Часть этих приборов еще в использовании.

По словам Кирилла Хомякова, председателя Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины, в ближайшее время камеры автофиксации будут отслеживать пересечение двойной осевой и движение полосами общественного транспорта. А со следующего года камеры будут измерять "среднюю скорость участка" между несколькими камерами. Это позволит фиксировать, когда водитель снижает скорость перед камерами, но повышает между ними. Об этом он сказал в ходе конференции "Безопасность имеет значение", организованной Министерством инфраструктуры.

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