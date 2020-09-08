Скоро на українських дорогах з’являться патрульні машини поліції без розпізнавальних знаків. Вони фіксуватимуть порушення швидкісного режиму прямо у русі.

Так звані “фантоми” з’являться вже цього року. На першому, пілотному, етапі це буде чотири автомобілі. Надалі, за кілька років, їх кількість буде збільшена до 300. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко під час брифінгу.

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Також планується збільшити кількість стаціонарних камер автофіксації. До вже діючих 50 камер вже цього року додадуть ще 220. Таким чином їх кількість сягне 270 штук. У перспективі їхню кількість обіцяють довести до 400.

Крім того поліція продовжить використовувати прилади TruCam. Їх колись закупили ще для ДАЇ у кількості близько 200 штук. Частина цих приладів досі у використанні.

За словами Кирила Хом’якова, голови Державного агентства інфраструктурних проектів України, найближчим часом камери автофіксації будуть відслідковувати перетин подвійної осьової та рух смугами громадського транспорту. А з наступного року камери вимірюватимуть “середню швидкість ділянки” між кількома камерами. Це дозволить фіксувати, коли водій знижує швидкість перед камерами, але підвищує між ними. Про це він сказав в ході конференції “Безпека має значення”, організованої Міністерством інфраструтури.

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