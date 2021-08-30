До суду надійшов позов водія на постанову поліції про порушення ПДР. У оскаржуваній постанові було вказано: "Водій не мав при собі посвідчення водія на право керування, чим порушив п. 2.1.а ПДР".

Даною постановою на водія накладено штраф на підставі ч.1 ст.126 КУпАП. Дана норма передбачає штраф 425 грн за непред’явлення водієм документів на право керування.

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У позові водій зазначив, що "паперових" документів на право керування він з собою не мав. Оскільки дані документи містяться у додатку "Дія" на його смартфоні в електронному вигляді, то вважає, що "паперові" документи мати з собою не потрібно.

Вказував, що пред’явлення документів у електронному форматі в додатку "Дія" є рівноцінним пред’явленню "паперових" документів. При цьому, наголошував, що на місці зупинки працівники поліції вимагали пред’явлення саме "паперових" документів.

Дослідивши матеріали справи суд з’ясував, що водієм були пред’явлені документи зі смартфона у додатку "Дія" в електронному вигляді. Додатково суд пересвідчився, що водій зареєстрований у даному додатку, в якому містяться дані документи в електронному форматі.

За результатами розгляду справи суд погодився, що такими діями водій не порушив Правил. А навпаки, діяв відповідно до закону.

З урахуванням зазначеного, суд зроби висновок, що водієм дотримано вимоги п.2.4 ПДР. А саме на вимогу поліцейського пред`явити для перевірки посвідчення водія, водієм відповідно до постанови КМУ №956 від 23.10.2019 пред`явлено на смартфоні Е-посвідчення водія. Що відповідає закону. Як наслідок, суд скасував неправомірний штраф поліції (Справа № 215/5828/20).

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Отже, водій не зобов’язаний мати при собі документів на право керування у "паперовому" вигляді. Такі документи водій має право пред’явити в електронному вигляді з додатку "Дія".

При цьому вимога працівників поліції мати при собі "паперові" документи на право керування не відповідає закону.