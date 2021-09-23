Користуватися мопедом або скутером без реєстрації та посвідчення водія відповідної категорії не можна. Такого висновку дійшов апеляційний суд.

Шостий апеляційний адміністративний суд з’ясовував, чи обов’язкова реєстрація мопедів та отримання посвідчення водія на їх керування. Також розглядав особливості даного питання у залежності від їзди на дорогах місцевого та державного значення.

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Підставою для розгляду справи судом стали наступні обставини. Поліцейський зупинив мопед та попросив водія пред’явити свідоцтво про реєстрацію мопеда і посвідчення водія категорії А1. Водій відповів, що на користування мопедом не потрібно зазначених документів, оскільки двигун мопеда до 50 куб/см.

Інспектор не врахував цих аргументів та оштрафував водія. Водій оскаржив штраф у суді. У позові водій наголошував, що штраф незаконний, оскільки мопед не підлягає реєстрації, через те, що двигун мопеда до 50 куб/см. Зазначав, що у цій ситуації і посвідчення водія також не потрібно.

Досліджуючи дане питання, суд врахував, що відповідно до п.1.10 ПДР транспортний засіб - пристрій, призначений для перевезення людей і (або) вантажу; мопед – двоколісний транспортний засіб, який має двигун з робочим об'ємом до 50 куб.см. або електродвигун потужністю до 4 кВт.

Згідно з пунктом 2.1 ПДР водій механічного транспортного засобу повинен мати при собі: а) посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії; б) реєстраційний документ на транспортний засіб.

Відповідно до пункту 2.9 розділу 2 ПДР водієві забороняється керувати транспортним засобом, не зареєстрованим в МВС. Згідно з абзацом 2 пункту 7 Порядку №1388, експлуатація транспортних засобів, що не зареєстровані в МВС забороняється.

Постановою КМУ №511 затверджено нову редакцію Положення про порядок видачі посвідчень водія та передбачено, що транспортні засоби, керування якими дозволяється за наявності посвідчення водія, поділяються на мопеди, моторолери та інші двоколісні транспортні засоби, які мають двигун з робочим об'ємом до 50 куб. сантиметрів або електродвигун потужністю до 4 кВт.

Згідно з Законом № 586-VI з 01.01.2010 передбачена обов'язкова реєстрація мопедів.

З урахуванням зазначеного, суд зробив висновок, що з 01.01.2010 в Україні встановлена реєстрація мопедів як транспортних засобів та отримання посвідчення водія на їх керування, незалежно від їх користування чи на вулично-дорожній, чи на автомобільній дорозі державного значення (Справа № 751/1182/21).

Нагадуємо: Якщо водій керує мопедом, незареєстрованим у сервісному центрі МВС, - штраф 850 грн на перший раз. Якщо таке порушення буде виявлено повторно, то штраф вже 1700 грн з можливим вилученням мопеда до рішення суду. Якщо водій керує мопедом без права керування категорії А1, то штраф 3400 грн.