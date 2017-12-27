І чому такий престижний автомобіль власник не поспішає лагодити? - напевно, ця думка не раз приходила вам у голову, коли ви бачили поруч на дорозі чергового представника новомодної когорти автомобілів на єврономерах, у якого з вихлопної труби валить чорний дим.

І справді, чому вони такі? Чому половина машин, на яких висять єврономера, виглядає так сумно? Трошки корозії, трошки пом'ятості, малість потертості, плюс тріснутий ліхтар, скрип гальм, колеса враскорячку і одна непрацюча фара. А ще скрегіт стартера, рик глушника і какофонія інших звуків з підвіски... Раніше ми й не гадали, що солідні іномарки – Audi, BMW, Mercedes, Opel і інші – можуть демонструвати такі симптоми. Виявляється, може – якщо у власника немає грошей на обслуговування і ремонт.

Велика частина автомобілів на єврономерах, які потрапили в Україну з однієї з схем ввезення, потребують ремонту – не завжди значного, але часто - дорогого. Оскільки це технічно складнi автомобілі випуску 2000-х років, та ще в основному престижних марок і моделей, запчастини до них вельми недешеві – у всякому разі, для людей, які змогли придбати автомобіль лише за $ 3 – 3,5 тис.

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Чимало сервісних та ремоних робіт навіть на автомобілях 10-річного віку вже не виконати без використання спеціального обладнання. Через це сервіс вживаних машин обходиться все дорожче.

А ремонт крім чималої вартості нормо-години ускладнюється необхідністю використання комп'ютеризованого устаткування. У деяких випадках відремонтувати машину на єврономерах буде не дешевше, ніж вона коштує в цілому.

Все логічно: солідний автомобіль утримувати недешево, і це не залежить від його стану – ремонт є ремонт, запчастини є запчастини. Причому, якщо автомобіль – преміального класу, у багатьох випадках до нього можна купити тільки високоякісні фірмові запчастини, без демократичної альтернативи у вигляді нібито іспанських, чеських і турецьких виробів.

Щоб розуміти, якого рівня витрати чекають інших власників пошарпаних машин «на бляхах», от не найпоказовіший, але все ж неунікальний приклад: комплект паливних форсунок до популярного 1,5-літрового дизеля Renault/Dacia коштує більше тисячі доларів (близько 8000 грн. за штуку).

Те, що надійність більшості дешевих машин на єврономерах кульгає, ще півбіди. Гірше те, що у власників немає коштів на їх обслуговування і ремонт.

До того ж, майже всі автомобілі такого рівня у багатьох вузлах не передбачають заміни деталей-витратників окремо. Наприклад, часто втулки рульової рейки окремо не продаються. Вони змінюються лише з рульовою рейкою цілком. Точно також, сайлент-блоки і кульові опори підвіски часто замінюються тільки в зборі з важелем. Так що рахунок практично завжди йде на тисячі гривень.

І подібні ремонти на одному конкретному автомобілі – випадок не поодинокий, адже ці машини зношені повністю, по всім системах. Оскільки справний автомобіль не може коштувати тих символічних $ 1,5 – 3,0 тис., за які його віддають скупі європейці.

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Фінансові та інші труднощі можуть очікувати власника-«бляховода» і при встановленні куплених запчастин. Причому у самих просунутих моделей тут справа ускладнюється тим, що для цього необхідно звертатися на фірмову СТО або авторитетну мережеву станцію, де є комп'ютерне обладнання з відповідними програмами – інакше просто нічого не вийде. Тобто замінити фірмовий сервіс гаражним виходить не завжди.

За останній рік вміст шротів на території країн Євросоюзу істотно профільтровано інтернаціональними командами перекупників.

Додайте сюди юридичну сторону питання. З точки зору оформлення документів такі автомобілі до цих пір залишаються в «підвішеному стані», рішення про їх долю з боку держави все немає і немає. Тільки час від часу у стрічках новин з'являються повідомлення про якогось особливо невдалого власника машини «на бляхах», якого оштрафували на якусь космічну суму. На цьому тлі всім іншим «бляховодам» немає сенсу вкладати гроші в ремонт машини, адже завтра її можуть просто забрати на штрафмайданчик.

І в результаті автомобіль не їде в ремонт взагалі, продовжуючи пересуватися в стані «як є». Поки не зупиниться зовсім, не згине навіки на узбіччі або не прибуде на буксирі на одну з всюдисущих розборок... А інші автомобілісти їздять поруч з ними і дивуються: чому вони такі?

Нагадаємо, що експерти розповіли, як єврономери "підкосили" автоцивилизацию в Україні.