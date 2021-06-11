У Норвегії перевірили запас ходу 21 електромобіля: майже всі моделі на 6% перевищили офіційний пробіг по WLTP.

Норвезька автомобільна федерація (NAF) спільно з журналом Motor.no в черговий раз перевірили запас ходу електромобілів. Цього разу вони протестували 21 електромобіль, і, крім Tesla Model 3 і оновленого Hyundai Kona EV, інші моделі брали участь в заїзді цього року, були новинками.

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Цього літа тест запасу ходу проводився в майже ідеальних умовах, як для Норвегії. Суха дорога, ні краплі води, невеликий вітер і всю дорогу температура від 20 до 25 ° C.

Метою тесту було не тільки дізнатися реальний запас ходу електромобілів, а й оцінити, наскільки точним є заявлений діапазон і зарядка по циклу WLTP.

Щоб протестувати всі автомобілі однаково, вони заряджалися до 100% вночі в гаражі, тест-драйв проводився без попереднього підігріву салону і акумулятора.

Всі автомобілі проїхали по одному маршруту в один день, з однаковим стилем водіння і настройками клімат-контролю, до повної зупинки і виключення. Маршрут складався з проїзду по місту, путівцями і шосе зі швидкістю від 60 до 110 км / год. Всі автомобілі повинні перетнути хоча б один гірський перевал. Електромобілі з найбільшим запасом ходу повинні подолати два додаткових гірські перевали.

Майже всі електромобілі перевищили заявлений діапазон WLTP, вказаний виробником в ході літніх випробувань від NAF і Motor.no © nye.naf.no

Згідно з офіційними даними запасу ходу по WLTP, в цьому році модельний ряд тестованих електромобілів становив від 200 км до 610 км. Це означає, що в цьому році NAF і Motor протестували все, від міського автомобіля Honda e до далекобійних Tesla Model 3 і Hyundai Kona Electric.

Кілька довгоочікуваних сімейних кросоверів, таких як Skoda ENYAQ iV і Ford Mustang Mach-e, нарешті, виїхали на норвезькі дороги, і літні випробування цього року показують, що вони демонструють хороший запас ходу і швидкість зарядки.

18 моделей, які брали участь в тесті цього року, перевищили заявлений діапазон WLTP. Це є нормою для літнього випробування, тому як випробування минулого літа також показали, що 28 з 29 моделей перевищили заявлений діапазон.

Згідно з даними річних випробувань від NAF і Motor, моделі електромобілів цього року проїхали в середньому майже на 6% далі заявленого діапазону.

Здивував електричний кросовер BMW iX3 - новинка проїхала 556,2 км, що на 20% або на 106 км більше заявленого пробігу. Тільки три моделі, що брали участь в тестовому заїзді в цьому році проїхали менше - Polestar 2, Citroën ë-C4 і Xpeng G3 проїхали на 3, 5 і 12 кілометрів менше заявленого відповідно.