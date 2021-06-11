В Норвегии проверили запас хода 21 электромобиля: почти все модели на 6% превысили официальный пробег по WLTP.

Норвежская автомобильная федерация (NAF) совместно с журналом Motor.no в очередной раз проверили запас хода электромобилей. На этот раз они протестировали 21 электромобиль, и, помимо Tesla Model 3 и обновленного Hyundai Kona EV, другие модели которые участвовали в заезде в этом году, были новинками.

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Этим летом тест запаса хода проводился в почти идеальных условиях, как для Норвегии. Сухая дорога, ни капли воды, небольшой ветер и всю дорогу температура от 20 до 25 ° C.

Целью теста было не только узнать реальный запас хода электромобилей, но и оценить, насколько точным является заявленный диапазон и зарядка по циклу WLTP.

Чтобы протестировать все автомобили одинаково, они заряжались до 100% ночью в гараже, тест-драйв проводился без предварительного подогрева салона и аккумулятора.

Все автомобили проехали по одному маршруту в один день, с одинаковым стилем вождения и настройками климат-контроля, до полной остановки и выключения. Маршрут состоял из проезда по городу, проселочным дорогам и шоссе со скоростью от 60 до 110 км / ч. Все автомобили должны пересечь хотя бы один горный перевал. Электромобили с наибольшим запасом хода должны преодолеть два дополнительных горных перевала.

Почти все электромобили превысили заявленный диапазон WLTP, указанный производителем в ходе летних испытаний от NAF и Motor.no © nye.naf.no

Согласно официальным данным запаса хода по WLTP, в этом году модельный ряд тестируемых электромобилей составлял от 200 км до 610 км Это означает, что в этом году NAF и Motor протестировали все, от городского автомобиля Honda e до дальнобойных Tesla Model 3 и Hyundai Kona Electric.

Несколько долгожданных семейных кроссоверов, таких как Skoda ENYAQ iV и Ford Mustang Mach-e, наконец, выехали на норвежские дороги, и летные испытания этого года показывают, что они демонстрируют хороший запас хода и скорость зарядки.

18 моделей, участвовавших в тесте этого года, превысили заявленный диапазон WLTP. Это является нормой для летнего испытания, потому как испытания прошлым летом также показали, что 28 из 29 моделей превысили заявленный диапазон.

Согласно данным годовых испытаний от NAF и Motor, модели электромобилей в этом году проехали в среднем почти на 6% дальше заявленного диапазона.

Удивил электрический кроссовер BMW iX3 – новинка проехала 556,2 км, что на 20% или на 106 км больше заявленного пробега. Только три модели, которые принимали участие в тестовом заезде в этом году проехали меньше - Polestar 2, Citroën ë-C4 и Xpeng G3 проехали на 3, 5 и 12 километров меньше заявленного соответственно.