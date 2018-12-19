Нафтогазова Асоціація України (НАУ) запустила в мережу перший анімаційний ролик з серії загальноосвітньої програми для автомобілістів.

Анімаційні відео в зрозумілій та доступній формі пояснюють суть процесів, що впливають на ціноутворення палива, його якість, а також важливість легалізації ринку.

Головний герой ролика - Ігор-водій авто, який хоче розібратися що чому і як влаштовано на паливному ринку. У першому випуску Ігор дізнається, чим особисто для нього, а також для його міста небезпечні нелегальні АЗС.

Окрім того, у ролику пояснюється, як відрізнити легальну АЗС від нелегальної.

Нагадаємо, що уряд зрозумів, як боротися з нелегальними заправками.