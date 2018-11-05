В парламент подано законопроект, який дозволить "вибілити" ринок нафтопродуктів України.

5 жовтня 2018 року, у Верховній Раді зареєстрували урядовий проект закону №9260 про внесення змін до Податкового кодексу, що передбачає ряд механізмів, спрямованих на викорінення тіньового сегмента з нафтогазової галузі.

Серед норм законопроекту:

• з 1 липня 2019 року введення ліцензування діяльності з виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі паливом;

• з 1 липня 2019 року модернізація СЕАРП з переходом на облік палива по акцизним складам;

• поетапне введення системи контролю за обігом та залишками палива на акцизних складах з використанням рівнемірів і витратомірів-лічильників.

• контроль над цільовим використанням палива, призначеного для авіаційного транспорту.

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Віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко закликав народних депутатів підтримати в першому читанні законопроект №9260: "Нам зараз необхідно розглянути законопроект про зміни до Податкового кодексу №9260, щоб на податковій базі ми могли внести до другого читання законопроект про бюджет України на 2019 рік ".

За словами Президента Нафтогазовій Асоціації Нелі Привалової, впровадження перерахованих вище законопроектів допоможе ліквідувати тіньові схеми, зробити ринок прозорим, підвищити його конкурентність та інвестиційну привабливість, а також збільшити надходження до державного бюджету (до 10 млрд. грн./рік).

Перераховані законодавчі ініціативи були розроблені Нафтогазовою Асоціацією України та вдосконалені в рамках робочої групи, створеної на базі Комітету ВРУ з питань податкової та митної політики разом з керівниками Міністерства фінансів України (МФУ), Державної фіскальної служби (ДФС).

Нагадаємо, що ціни на пальне почали зниження.