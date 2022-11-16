Неякісний масляний фільтр може завдати дуже серйозної шкоди двигуну. У відео нижче майстер-технік Toyota показує, які наслідки може мати використання неякісних запчастин.

Масляний фільтр – мабуть, одна з найпростіших частин автомобіля. Ніхто не намагається приділяти їм багато уваги, оскільки ми припускаємо, що один дуже схожий на інший, і їх міняють щоразу при заміні масла. Але чи знаєте ви, що підроблені масляні фільтри існують і насправді стають реальною проблемою для власників автомобілів?

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Звучить майже як поганий жарт, але реальність далека від цього. TCCN Automotive Inc. докладніше розповідає про це в нещодавньому відео на YouTube про автомобіль клієнта, який зіткнувся з цією досить серйозною проблемою.

Як розповідається у відео, Toyota Highlander 2008 року випуску з одним власником і хорошою історією технічного обслуговування привезли до магазину з дуже помітним цокаючим шумом із верхньої частини двигуна.

Це слабка сторона 3,5-літрового V6 Toyota, яка спричинена проблемами з механізмами змінного газорозподілу, що найчастіше викликані низьким тиском масла. Але у цьому випадку було щось більше. На досліджуваному транспортному засобі TCCN виявив, що VVT-i на задній частині двигуна взагалі не функціонує, що вказує на необхідність капітального ремонту.

Перед початком роботи вирішили перевірити масло та фільтр. Як показано на відео, вони були шоковані, виявивши, що внутрішній матеріал масляного фільтра повністю втратив структурну цілісність і фактично розвалився. Вважається, що встановлений масляний фільтр був підробкою, а TCCN демонструє, як має виглядати використаний оригінальний фільтр.

Через несправність фільтра двигун не міг створити належний стабільний тиск масла, що призвело до того, що система VVT-i не могла функціонувати належним чином. Власнику транспортного засобу здавалося, що система зазнала серйозних пошкоджень, оскільки цокання спочатку зникло після заміни масла та фільтра, згодом воно повернулося. TCCN заявляє, що вони порадили клієнту продовжувати їздити, стежачи за звуком, і що вони будуть досліджувати далі, якщо ситуація погіршиться.

Клієнт повідомив їх, що відповідний масляний фільтр був придбаний у надійного джерела. Але, мабуть, єдиним надійним джерелом отримання оригінальних запчастин Toyota є дилерський центр Toyota, а цей фільтр не був придбаний там. Зрештою цей невеликий недогляд призвів до того, що автомобілю знадобився досить дорогий ремонт.